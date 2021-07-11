27.16 / 27.36 32.09 / 32.45
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Зірка збірної Мексики ледь не позбувся голови в зіткненні з воротарем: моторошний момент потрапив на відео

18:53 11 липня 2021
Ірвінг Лосано

Футбольний поєдинок Золотого кубка КОНКАКАФ між збірними Мексики та Тринідаду і Тобаго (0:0) ледь не завершився трагедією. На 10-й хвилині уболівальники стали свідками страшного зіткнення зоряного форварда господарів поля Ірвінга Лосано і голкіпера суперників Марвіна Філіпа, який на швидкості «в'їхав» мексиканцю коліном в голову. 25-річний нападник італійського «Наполі» втратив свідомість, а на його обличчі з'явилася кров.

Поки лікарі надягали на Лосано шийний бандаж і несли його з поля до «швидкої», воротар Тринідаду і Тобаго ледь стримував сльози. Адже він, як міг, намагався уникнути зіткнення.

На щастя, незабаром після матчу Федерація футболу Мексики повідомила, що гравець «Наполі» прийшов до тями: «Він у свідомості і в стабільному стані. Незабаром Лосано буде обстежений».

Нагадаємо, що «Наполі» в 2019 році заплатив за Лосано ПСВ «Ейндховен» 45 млн євро. У минулому сезоні мексиканець провів за клуб з Неаполя 43 матчі, відзначившись 15 голами і 9 ассистами.

Додамо, що на цьому турнірі у складі збірної Мексики не грає футболіст англійського «Вулверхемптона» Рауль Хіменес, який у листопаді минулого року в зіткненні з захисником «Арсенала» Давидом Луїсом отримав перелом черепа і ледве вижив.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Артем Бесєдін отримав страшну травму в матчі Євро-2020.

Фото Twitter збірної Мексики

159

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олена Громова

День Петра й Павла: історія, прикмети та традиції свята

Маша і Оля Полякови

Блиснула п'ятою точкою на тлі яхти: донька Олі Полякової розпочала підготовку до великої морської подорожі

завдання

Буде ще гірше: чому третина випускників провалили ЗНО з математики

Курорт

Пляжі азовського курорту перетворилися на цвинтар медуз: фотофакт

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.