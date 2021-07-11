Джокович у день річниці весілля став шестиразовим чемпіоном Уїмблдону: відеоогляд фіналу

У неділю, 11 липня, в Лондоні за кілька годин до фіналу футбольного Євро-2020 Італія — Англія визначився тріумфатор тенісного Уїмблдону в чоловічому одиночному розряді.

У вирішальному поєдинку, який вперше в історії турніру судила жінка — Марія Чичак з Хорватії, перша ракетка світу серб Новак Джокович, який став у минулому році сусідом Путіна, переміг в чотирьох сетах італійця Маттео Берреттіні (9-а ракетка світу) — 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3 і став шестиразовим тріумфатором змагань.

При цьому 34-річний тенісист, якого, до речі, прийшов підтримати головний тренер збірної України Андрій Шевченко, збільшив свою переможну серію до 17 поєдинків (Новак не програє з торішнього фіналу «Ролан Гаррос», де поступився Надалю) і виграв ювілейний, 20-й, турнір серії «Великого шолома», зрівнявшись за кількістю трофеїв з Роджером Федерером і Рафаелем Надалем.

Додамо, що тріумф на Уїмблдоні приніс Джоковичу 2,4 млн доларів призових (Берреттіні дісталося 1,27 млн), і серб, як і раніше, посідає перше місце в історії тенісу за сумою зароблених призових (понад 151 млн доларів).

Зазначимо, що на трибунах вистачало знаменитостей. Досить зазначити, що, крім Шевченка, на матчі були помічені Кейт Міддлтон і голлівудський актор Том Круз. Але футболка і кросівки, які Новак жбурнув на трибуни після тріумфу, схоже, дісталися не їм.

До речі, в день фіналу Новак тепло привітав дружину Олену з сьомою річницею весілля.

«Вітаю нас з річницею весілля. Спасибі за величезне кохання і підтримку, яку ти надаєш нашій родині. Сім років тому в День святого Стефана (з маленьким Стівеном в животі) ми почали нашу нескінченну сімейну подорож. Я кохаю тебе», — написав Новак Джокович, опублікувавши фото поцілунку з дружиною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що жіночий Уїмблдон вперше в кар'єрі виграла перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії.

Фото Twitter Wimbledon

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