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Спорт

Проїхався по столу у роздягальні: колишній півзахисник збірної Італії оригінально відзначив перемогу своєї команди у фіналі ЧЄ-2020

9:03 12 липня 2021
де Россі на столі

Один з членів тренерського штабу національної команди Італії з футболу Даніеле де Россі, який раніше був півзахисником італійської збірної, оригінальним «запливом» відзначив перемогу своєї команди на Євро-2020.

У соціальних мережах на сторінці Italian Football TV розміщений невеликий ролик, знятий у роздягальні нових чемпіонів Європи, де був накритий стіл. Футболісти полили його водою, а де Россі з розгону застрибнув на нього і «проплив» до кінця столу, під загальний регіт звалившись на підлогу.

До речі, перемога Італії — вже другий великий успіх країни, представники якої раніше зайняли перше місце на престижному пісенному конкурсі «Євробачення».

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2020 основний час закінчився з рахунком 1:1 (відео голів можна подивитися на сайті «ФАКТІВ»), а серія пенальті принесла перемогу збірній Італії над командою Англії з рахунком 3:2.

Фото — скріншот

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