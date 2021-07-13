«Найсексуальніша спортсменка у світі» похвалилася ефектним декольте
Німецька легкоатлетка та модель Аліса Шмідт, яку австралійський журнал Busted Coveragе проголосив «найсексуальнішою спортсменкою світу», поділилася у себе в Instagram фото в спортивному топі. Вид згори дозволив 22-річній бігунці похвалитися ефектним декольте.
Шанувальники висловили Шмідт своє захоплення і побажали удачі на Олімпійських іграх в Токіо, куди Аліса, бронзовий призер чемпіонату Європи 2019 року, незабаром збирається в складі збірної Німеччини.
Раніше «ФАКТИ» писали — Дочка головного тренера збірної України захопила глибоким декольте і пишним бюстом.416
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter