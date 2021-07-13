Український гімнаст Верняєв не поїде на Олімпіаду у Токіо: названо причину
Чемпіон Олімпійських ігор 2016 у Ріо-де-Жанейро українець Олег Верняєв, взимку минулого року відсторонений Міжнародною федерацією гімнастики (FIG) від участі у всіх змаганнях, схоже, пропустить Олімпіаду в Токіо.
У соціальних мережах спортсмен повідомив про рішення арбітражу GEF, який вирішив, що концентрація мельдонію, яку знайшли в організмі гімнаста, «достатня для дискваліфікації на 4 роки», починаючи з листопада 2020 року.
«У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність. У моєму житті зараз саме така ситуація. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду», — пише Олег Верняєв і задається питанням, як заборонений препарат потрапив до його організму та ще у той період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили у полегшеному режимі.
Спортсмен стверджує, що лише один тест дав позитивний результат, у той час як жоден з майже десятка таких наявності заборонених речовин не підтвердив.
«Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі заборонених речовин, але не свідчить про провину спортсмена. Якщо спортсмен упевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки. Арбітраж GEF ухвалив рішення, яке може бути оскарженим. А оскільки рішення арбітражу підлягає оскарженню, то це означає, що остаточні висновки робити рано», — додав олімпійський чемпіон, який відзначив, що він має намір звернутися до вищої спортивної інстанції.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри у Токіо відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року.
Раніше Національний олімпійський комітет України затвердив склад команди на XXXII літніх Олімпійських іграх. Нашу країну в Японії представлятимуть 158 спортсменів у 25 видах спорту.
До речі, перед Олімпіадою на допінгу попалися російські веслярі Микита Моргачев і Павло Сорін. В їхніх пробах, узятих в тренувальному таборі у Греції 17 червня, виявлений мельдоній.
Фото зі сторінки Олега Верняєва у соціальних мережах.185
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