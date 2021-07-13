«Мене нудить від расистських образ»: принц Вільям заступився за футболістів, які не забили пенальті у фіналі Євро-2020

У понеділок, 12 липня, британська поліція почала розслідування за фактом расистських образ на адресу трьох темношкірих гравців збірної Англії по футболу. Маркус Решфорд, Джейдон Санчо та Букайо Сака не реалізували пенальті у фінальному матчі чемпіонату Європи. В результаті перемогу здобула збірна Італії. Маркус потрапив у штангу, а удари Джейдон та Букайо відбив воротар італійців Джанлуїджі Доннарумма.

Розслідування ведуть паралельно поліція Лондона та спецпідрозділ з питань безпеки в галузі футболу UKFPU. Британська газета The Times з посиланням на джерела в уряді повідомляє, що влада зобов'яже соцмережі передати інформацію про авторів образливих повідомлень. До речі, особистість одного з них вже встановлено. Поки цій людині назавжди заборонено відвідувати футбольні матчі будь-якого дивізіону.

Йдеться про величезну кількість повідомлень та постів з расистськими образами. Тільки у Twitter адміністрація цієї соцмережі видалила вже понад тисячу подібних твітів на адресу футболістів.

Facebook заявив, що намагається якомога швидше видалити образливий контент, та закликав користувачів робити це самостійно за допомогою запропонованих інструментів блокування.

У Футбольній асоціації Англії (ФАА) заявили, що «вражені огидною поведінкою» фанатів. ФАА звернулася до керівництва соцмереж з вимогою вжити заходів для того, щоб звільнитися від подібних висловлювань. «Ми зробимо все можливе, щоб підтримати постраждалих гравців. Одночасно закликаємо до найжорсткіших покарань всіх винних», — підкреслюється у заяві ФАА.

Принц Вільям, який є президентом ФАА, написав у Twitter: «Мене нудить від расистських образ. Абсолютно неприйнятно, що гравцям доводиться терпіти таку огидну поведінку. Це повинно негайно припинитися, а всі причетні повинні бути притягнуті до відповідальності».

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також закликав негайно припинити цькування футболістів.

На жаль, тільки образами у соцмережах справа не обмежилася. Вночі 12 липня невідомі зіпсували фреску з зображенням Маркуса Решфорда на стіні кафе у південному Манчестері. Міська поліція розслідує «збиток, заподіяний на расовому ґрунті при обтяжувальних обставинах». «Це ганебна поведінка, і вона абсолютно неприпустима», — заявив голова місцевої поліції.

За гравців негайно заступилися тренер збірної Англії Гаррет Саутгейт та капітан команди Гаррі Кейн. «Ці хлопці відмінно виступали все літо, і їм вистачило сміливості взяти на себе відповідальність у момент, коли ставки були дуже високі. Вони заслуговують на підтримку, а не на мерзенні расистські образи. Якщо ви ображаєте людей у соцмережах, ви — не фанати Англії, і ми не хочемо мати з вами нічого спільного», — написав Кейн у Twitter.

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter