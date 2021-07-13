Футбольний клуб «Рух» заявив про готовність припинити своє існування у відповідь на «чергове» свавілля Української асоціації футболу й особисто першого віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка. Про це сказано в офіційній заяві клубу, передає Цензор.net.

Зокрема, Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ позбавила домашню арену ФК «Рух» — стадіон «Україна» у Львові — 3-ї категорії акредитації. Відповідно, тепер на ньому заборонено проводити поєдинки української прем'єр-ліги.

«Стадіон, на якому нещодавно грала свої офіційні матчі національна команда України з футболу, стадіон, на якому УЄФА проводив матчі групового етапу Ліги Європи, поле якого досі резервують суперники чоловічої та жіночої національних команд клубів — учасників єврокубків для позарегламентних передматчевих тренувань — визнали непридатним для матчів прем'єр-ліги», — йдеться в заяві клубу. При цьому в переліку стадіонів 3-ї категорії залишилися стадіон у Чернігові, ужгородський «Авангард», стадіони в Кропивницькому, Миколаєві та Черкасах, на яких, на відміну від «України», немає підігріву та необхідного освітлення, через що ще минулого сезону вони не приймали матчі УПЛ.

У «Русі» нагадали, що вимушено перейшли на стадіон «Україна» після того, як на початку 2021 року керівники «Арени Львів» спільно з УАФ буквально витіснили клуб з тоді домашнього стадіону.

У заяві наголошується, що спочатку на львівські клуби «повісили» левову частку витрат на підготовку арени до матчів на «Арені Львів», а потім і зовсім виселили, поламавши командам календар поєдинків в рамках УПЛ. Недавнім рішенням керівники «Арени Львів» підвищили вартість оренди поля на один матч на 30% - до 270 тис. грн. У відповідь три львівських клуби, включаючи «Рух», вирішили проводити домашні матчі на стадіоні «Україна».

«Але сталася залаштункова змова керівництва „Арени Львів“ та УАФ, яка полягає в тому, щоб змусити львівські клуби грати там, де хочуть саме вони. Рішення щодо стадіону „Україна“ абсолютно замовне. Його замовник, ми твердо впевнені, — „Цар всія футболу“. Виконавець замовлення — Вадим Костюченко. Мета — показати, хто „рулить“ у нашому футболі, хто тут патрон і до кого треба приходити на уклін і з ким розв`язувати питання», — йдеться в заяві.

Раніше Комітет атестування футбольних клубів УАФ видав «Руху» атестат на право участі в УПЛ у сезоні 2021/2022 з основним домашнім стадіоном саме «Україна», проте за один день, 9 липня, арену позбавили акредитації.

«На ФК „Рух“ здійснюється жорсткий тиск з боку УАФ, яка своїм рішенням може знищити ще один клуб УПЛ, стерти його з футбольної карти України. Переїжджати та грати домашні матчі на стадіоні іншого міста та ставати черговим клубом-безхатьком наміру не маємо, — йдеться в заяві. — Якщо до 3-го туру УПЛ, в якому „Рух“ повинен зіграти перший домашній матч у новому сезоні, керівництво УАФ не дозволить проводити матчі на стадіоні „Україна“, „Рух“ та професійна дитяча Академія клубу припинять своє існування».

Тим часом конфліктна ситуація навколо стадіону «Україна» набирає обертів. Депутати Львівської обласної ради звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, виконавчого директора української прем'єр-ліги Євгена Дикого з вимогою переглянути рішення щодо атестації стадіону та не позбавляти львів'ян великого футболу.

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