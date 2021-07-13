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Усик програв суперечку і став лисим: шанувальники оцінили новий імідж боксера

19:37 13 липня 2021
Усик програв суперечку і став лисим: шанувальники оцінили новий імідж боксера

Український боксер Олександр Усик (18 перемог, 13 з них — нокаутом) кардинально змінив імідж, знову поголившись налисо. Відео опублікував в Instagram друг Усика Василь Ломаченко.

Як виявилося, спортсмен програв колезі по рингу Даніелю Ляпіну в дитячу гру «Камінь, ножиці, папір»

«Суперечка дорожча за гроші», — прокоментував Василь ролик.

«Ніщо так не радує, як лиса голова Товариша», «Тобі йде, тим більше літо», «Ласкаво просимо в армію красенів», — відреагували фани.

Відзначимо, що 26 вересня Усик повинен вийти на ринг з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка). Втім, на той час шевелюра боксера цілком може відрости.

Фото Eurosport

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