27.17 / 27.35 32.01 / 32.35
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Вітаємо переможців футбольної вікторини «ФАКТІВ»!

12:31 14 липня 2021
Євро-2020

Кожен день протягом усього чемпіонату Європи з футболу (з 8 червня по 11 липня) «ФАКТИ» публікували запитання на футбольні теми, пропонуючи три варіанти відповідей. Активність наших читачів нас дуже вразила. Ми й не знали, що серед вас, дорогі друзі, стільки знавців історії улюбленої гри мільйонів.

Читайте також: Італія — Англія — 1:1 (по пенальті — 3:2): хроніка фіналу Євро-2020 на «Уемблі», відео голів

Ми обіцяли, що після закінчення Євро-2020 серед учасників, які набрали найбільшу кількість балів за правильні відповіді, будуть розіграні призи, у тому числі десять грошових премій по 500 гривень.
Розіграш був проведений у середу, 14 липня, за допомогою сервісу random.org. Дякуємо всім за активну участь у вікторині і вітаємо переможців:

вікторина

Найближчим часом редакція «ФАКТІВ» з вами зв’яжеться.

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Центральний» пляж в Затоці

У Затоці виявили нову загрозу: в морі краще не купатися

Медузи

Величезні медузи заполонили курорти Херсонщини: чого варто боятися туристам

море

Медики забракували азовські пляжі через загрозу зараження: опублікований список

На пляжі

Вода кишить корнеротами: на азовському курорті відпочивальники обурені засиллям медуз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.