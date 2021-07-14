Вітаємо переможців футбольної вікторини «ФАКТІВ»!

Кожен день протягом усього чемпіонату Європи з футболу (з 8 червня по 11 липня) «ФАКТИ» публікували запитання на футбольні теми, пропонуючи три варіанти відповідей. Активність наших читачів нас дуже вразила. Ми й не знали, що серед вас, дорогі друзі, стільки знавців історії улюбленої гри мільйонів.

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Ми обіцяли, що після закінчення Євро-2020 серед учасників, які набрали найбільшу кількість балів за правильні відповіді, будуть розіграні призи, у тому числі десять грошових премій по 500 гривень.

Розіграш був проведений у середу, 14 липня, за допомогою сервісу random.org. Дякуємо всім за активну участь у вікторині і вітаємо переможців:

Найближчим часом редакція «ФАКТІВ» з вами зв’яжеться.

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