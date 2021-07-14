Відома українська тенісистка пропустить Олімпіаду в Токіо через травму

Українська тенісистка Марта Костюк (67-я позиція в рейтингу WTA) не поїде на Олімпіаду в Токіо, де повинна була виступати в одиночному розряді і в парі з Еліною Світоліною. Як повідомила Федерація тенісу України, 19-річна Костюк отримала травму плеча, а тому пропустить Олімпійські ігри.

Україну в Токіо представлятиме дует Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Костюк не єдина, хто через травму не поїде на Олімпіаду. Третя ракетка світу Рафаель Надаль знявся зі змагань. Дев'ята ракетка світу Роджер Федерер також пропустить Ігри через стару травму коліна.

Раніше стало відомо, що в українську олімпійську збірну не включений чемпіон Олімпійських ігор 2016 Олег Верняєв. Арбітраж GEF знайшов в організмі спортсмена заборонену речовину, це рішення буде оскаржене, але Олімпіаду гімнастові доведеться пропустити.

Нагадаємо, Марта Костюк в своєму блозі звітує не лише про спортивні перемоги, а й публікує інтригуючі фотографії з тренувань і гарячі фотозвіти з курортів.

Фото kostyukmarta / Instagram

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