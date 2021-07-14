Майже по Висоцькому: Олімпійський комітет Росії провів інструктаж спортсменів перед Іграми у Токіо

Олімпійський комітет Росії (ОКР) підготував для спортсменів, які мають намір взяти участь в Олімпіаді у Токіо, пам'ятку-інструкцію. Методичка потрапила у ЗМІ й тепер бурхливо обговорюється користувачами соцмереж та журналістами. ОКР офіційно підтвердив, що такий документ готувався та був розісланий.

Нагадаємо, російські спортсмени у Токіо виступатимуть під нейтральним прапором. Це стало наслідком гучного допінгового скандалу. У грудні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) за підтасовування даних лабораторних тестів заборонило спортсменам з Росії брати участь в основних міжнародних змаганнях. Заборона діє чотири роки. Потім її можуть продовжити, якщо ВАДА визнає це необхідним. А поки росіяни, які змогли довести, що не використовували допінг, виступають на більшості змагань без російської державної символіки та не мають права представляти свою країну. Це повною мірою стосується Олімпіади у Токіо, яка стартує 23 липня.

Автори інструкції, розробленої ОКР, попереджають спортсменів, що до та під час проведення Олімпійських Ігор у них будуть часто брати інтерв'ю. «Деякі з питань можуть мати провокаційний характер», — підкреслюється в методичці.

«Інформація поширюється дуже швидко, а будь-яка необережна відповідь, на яку часом вміло можуть „розвести“ спеціально навчені люди, потім вкрай негативно позначиться на спортсмені», — йдеться у документі.

Особливо обережними слід бути при відповіді на питання, які зачіпають політичні теми. Найпростіше відповідати: «Без коментарів!». Особливо це стосується питань про Крим та Донбас. Ще одна універсальна відповідь: «Спорт має залишатися поза політикою».

Приблизно так само слід відповідати, якщо вас запитають про расизм та ставлення до руху Black Lives Matter. Говорити потрібно так: «Це особиста справа кожного, а Олімпіада не повинна ставати майданчиком для будь-яких акцій та жестів».

Ще одна болюча тема — сексуальні домагання та харрасмент. Ось готова відповідь: «Я з цим ніколи не стикалася (-ся) у своїй кар'єрі, але знаю, що така проблема існує у багатьох країнах».

Нарешті, питання про допінг. На них рекомендовано відповідати теж коротко: «Сказати нічого не можу, до допінгу ставлюся негативно, заборонені препарати не приймаю, до скандалів з допінгом стосунку не маю».

До речі, раніше «ФАКТИ» повідомляли, що двох спортсменів з Росії перед Олімпіадою у Токіо спіймали на допінгу. Це веслярі Микита Моргачев та Павло Сорін. Тести виявили у них в організмі сліди мельдонію.

Також автори пам'ятки закликають російських спортсменів вкрай обережно поводитися у соцмережах. «Ретельно звертайте увагу на то, що ви пишете, які фото викладаєте, під чим ставите лайки або залишаєте коментарі», — йдеться у документі.

Погодьтеся, все це дуже нагадує пісню легендарного Володимира Висоцького «Інструкція перед поїздкою за кордон», написану у 1973 році. За 50 років для росіян мало що змінилося. Порівняйте пісню з методичкою від ОКР!

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