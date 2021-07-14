Український курорт стане столицею кайтингу: що про це відомо

У Скадовську, де українцям пропонують відпочинок на будь-який смак та гаманець, на одному з пляжів облаштовують кайтодром. Про це пише «Голос України».

Місце вибрано не випадково. Джарилгацька затока, на березі якої розташоване місто, є ідеальною локацією, особливо для новачків. Тут не дуже сильні вітри та мілководдя.

Ініціативу проявили місцеві ентузіасти. Захід не вимагає великих витрат: досить лише вмонтувати у бетонний парапет біля води гаки для кріплення кайтів та запросити інструкторів.

Любителі цього виду спорту планують у серпні нинішнього року організувати у Скадовську фестиваль кайтингу «Кольорове небо». Згодом тут будуть вчити всіх охочих опанувати цей вид спорту.

А сьогодні відпочивальники у Скадовську скаржаться на неприємний запах від трави камки, яка заполонила узбережжя та гниє. Медуз та комарів, які турбують туристів на інших українських курортах, у місті поки не помічали.

Фото: https://ua.depositphotos.com

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter