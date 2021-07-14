27.17 / 27.35 32.01 / 32.35
Київ: +32
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Український курорт стане столицею кайтингу: що про це відомо

16:12 14 липня 2021
кайтінг

У Скадовську, де українцям пропонують відпочинок на будь-який смак та гаманець, на одному з пляжів облаштовують кайтодром. Про це пише «Голос України».

Місце вибрано не випадково. Джарилгацька затока, на березі якої розташоване місто, є ідеальною локацією, особливо для новачків. Тут не дуже сильні вітри та мілководдя.

Ініціативу проявили місцеві ентузіасти. Захід не вимагає великих витрат: досить лише вмонтувати у бетонний парапет біля води гаки для кріплення кайтів та запросити інструкторів.

Любителі цього виду спорту планують у серпні нинішнього року організувати у Скадовську фестиваль кайтингу «Кольорове небо». Згодом тут будуть вчити всіх охочих опанувати цей вид спорту.

А сьогодні відпочивальники у Скадовську скаржаться на неприємний запах від трави камки, яка заполонила узбережжя та гниє. Медуз та комарів, які турбують туристів на інших українських курортах, у місті поки не помічали.

Фото: https://ua.depositphotos.com

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

море

Медики забракували азовські пляжі через загрозу зараження: опублікований список

«Центральний» пляж в Затоці

У Затоці виявили нову загрозу: в морі краще не купатися

Медуза

Море у Кирилівці перетворилося на кисіль з медуз: вражаюче відео

Медузи

Величезні медузи заполонили курорти Херсонщини: чого варто боятися туристам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.