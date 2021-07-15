Кращий гравець Євро-2020 Доннарумма знайшов нову роботу

У середу, 14 липня, голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма офіційно став гравцем французького клубу «ПСЖ». У 22-річного футболіста, який допоміг італійцям стати чемпіонами Європи та був визнаний кращим гравцем Євро-2020, закінчився термін контракту з «Міланом». Доннарумма ризикнув та на правах вільного агента шукав для себе новий клуб.

Парижани уклали з Джанлуїджі контракт на п'ять років. Умови поки зберігаються у секреті, але італійський голкіпер вже приміряв форму ПСЖ.

Нагадаємо, Доннарумма на Євро-2020 відстояв насухо у трьох матчах збірної Італії, що дозволило команді впевнено вийти з групи у плей-офф. Потім у півфіналі він відбив удар іспанця Альваро Морати у серії пенальті, і італійці вийшли до фіналу. А там Джанлуїджі зробив маленьке диво, коли двічі не дозволив англійцям забити з 11-метрової позначки. Італія стала чемпіоном Європи.

«Я щасливий стати частиною великого клубу «ПСЖ», — заявив Доннарумма. «Відчуваю, що готовий до нових викликів, і це дозволить мені рости як футболісту. З Парижем я хочу перемагати стільки, скільки можливо, та радувати вболівальників», — додав італійський голкіпер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про перехід до «ПСЖ» з «Барселони» знаменитого захисника Серхіо Рамаса. Парижани також поповнили свої ряди голландцем Джорджіньо Вейналдумом, який добре показав себе на Євро-2020, хоча збірна Нідерландів покинула турнір після програшу Чехії у 1/8 фіналу.

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter