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Спорт

Автор переможного голу у фіналі Євро-2020 італієць Федеріко Бернардескі одружився

12:54 15 липня 2021
Весілля Федеріко Бернардескі та Вероніки Кьярді

Гравець збірної Італії з футболу Федеріко Бернардескі одружився на третій день після того, як забив переможний пенальті у ворота збірної Англії у фіналі Євро-2020. 27-річний футболіст взяв за дружину свою кохану Вероніку Кьярді. Актрисі й учасниці декількох популярних телешоу 36 років.

Пара вже кілька років живе разом. У серпні 2019 року у них народилася донька Діва.

Весілля зіграли у Тоскані. Гравця «Ювентуса» та його наречену вітав натовп уболівальників Федеріко та шанувальників Вероніки.

Як повідомляють італійські видання, нікого з футболістів збірної Італії на весіллі помічено не було.

До речі, священник, який вінчав нареченого та наречену, виявився футбольним фанатом. Падре поцікавився у Бернардескі, коли Федеріко відчував більше хвилювання — у церкві біля вівтаря або на стадіоні «Уемблі», коли вийшов пробивати пенальті, який поставив крапку у боротьбі за титул чемпіонів Європи.

Повідомляється також, що Федеріко Бернардескі запізнився на церемонію вінчання на 40 хвилин. Але Вероніка не стала на нього ображатися. Як і іншим футболістам, які зіграли у фіналі Євро-2020, Федеріко було категорично заборонено зустрічатися з близькими, зокрема з коханими. Таку жорстку міру було введено через пандемію коронавірусу. Так що Федеріко Бернардескі й Кьярді не бачилися з кінця травня, хоча матчі групової стадії Італія грала вдома у Римі.

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