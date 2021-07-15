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Спорт

Легендарний півзахисник Ар’єн Роббен оголосив про завершення кар'єри

22:25 15 липня 2021
Ар'єн Роббен

Легендарний нідерландський півзахисник Ар'єн Роббен, який в минулому році повернувся в рідний клуб, все-таки завершив кар'єру футболіста.

«Дорогі футбольні друзі, я прийняв рішення завершити кар'єру. Це дуже важкий вибір. Хочу подякувати всім за теплоту і підтримку! Ваш Ар'єн», — написав 37-річний спортсмен у своєму Instagram .

За деякими даними, він міг прийняти доленосне рішення через травми, які переслідували його останнім часом.

Роббен відомий за виступами за «Челсі», «Реал» і «Баварію» (в її складі футболіст завоював титул Ліги чемпіонів).

«Вітаємо з фантастичною кар'єрою. Насолоджуйся своїм відпочинком», — відреагували на рішення футболіста в офіційному Twitter ФК «Реал» (Мадрид).

Нагадаємо, раніше несподівано залишився без клубу шестиразовий володар «Золотого м'яча» аргентинець Ліонель Мессі.

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