У італійських футболістів весільний бум: одружився Марко Вератті

У четвер, 15 липня, в Парижі відбулося весілля італійського футболіста Марко Вератті та французької моделі Джессіки Аїді. На церемонії було безліч гостей. До речі, 28-річний Вератті вже не перший новоспечений чемпіон Європи, хто вирішив з'єднати себе узами шлюбу відразу після завершення Євро-2020. Як уже повідомляли «ФАКТИ», в Тоскані одружився Федеріко Бернардескі.

Для Марко це другий шлюб. 29-річна Джессіка вийшла заміж уперше. Пара познайомилася два роки тому під час Гран-прі Монако з автоперегонів Формула-1. За декілька місяців до цього Вератті розлучився зі своєю першою дружиною Лаурою.

На весіллі італійського футболіста були присутні два його маленьких сини. Томассо й Андреа були одягнені майже як їхній батько — чорні костюми та білі сорочки. Ось тільки у дітей сорочки не були заправлені у штани, а на ногах замість чорних туфель були білі кросівки. Сини Марко обійшлися без «метеликів».

Джессіка обрала для весільної церемонії елегантний мереживний штанний костюм білого кольору. Його прекрасно доповнювало оригінальне золоте кольє. В руках наречена тримала букет з білих та помаранчевих троянд.

Аїді відома тим, що рекламує купальники. У 2019 вона дебютувала в американському виданні Sports Illustrated. Джессіка також регулярно веде свою сторінку в Instagram. Там у неї 322 тисячі підписників.

Вератті вже дев'ять років грає за «ПСЖ». До речі, паризький клуб після Євро-2020 поповнився ще одним гравцем збірної Італії. З «ПСЖ» підписав п'ятирічний контракт воротар Джанлуїджі Доннарумма.

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