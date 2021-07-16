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Спорт

Автор переможного гола на Євро-2020 Довбик «подорожчав» на 500 тисяч євро

10:45 16 липня 2021
Артем Довбик

Після Євро-2020, у якому збірна України дісталася чвертьфіналу, деякі гравці команди «подорожчали».

Так, згідно з даними Transfermarkt, найбільш «дорогим» після ЧЄ гравцем з українців став лівий захисник Олександр Зінченко, «додавши» у ціні 3 мільйони євро.

Далі слідують форвард Роман Яремчук і захисник Ілля Забарний — вони «подорожчали» на 2,5 млн євро і на 5 млн євро відповідно. 2,5 млн євро «додали» й воротареві Георгію Бущану.

Автор переможного голу у матчі зі Швецією центральний нападаючий Артем Довбик тепер «коштує» 1,5 млн євро — на 500 млн євро дорожче, ніж до Євро-2020.

А «Трибуна» повідомляє, що «найдорожчим» українцем залишився півзахисник «Атланти» Руслан Малиновський, який «оцінений» у 30 млн євро, як і до Евро-2020.

Нагадаємо, що 28-річному Руслану Малиновському була зроблена операція з усунення давньої проблеми — видалення грижі живота. Оперативне втручання пройшло успішно у Мілані. На повне відновлення гравцеві буде потрібно від п'яти до семи тижнів.

Фото зі сторінки Артема Довбіка у соціальних мережах.

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