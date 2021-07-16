Автор переможного гола на Євро-2020 Довбик «подорожчав» на 500 тисяч євро
Після Євро-2020, у якому збірна України дісталася чвертьфіналу, деякі гравці команди «подорожчали».
Так, згідно з даними Transfermarkt, найбільш «дорогим» після ЧЄ гравцем з українців став лівий захисник Олександр Зінченко, «додавши» у ціні 3 мільйони євро.
Далі слідують форвард Роман Яремчук і захисник Ілля Забарний — вони «подорожчали» на 2,5 млн євро і на 5 млн євро відповідно. 2,5 млн євро «додали» й воротареві Георгію Бущану.
Автор переможного голу у матчі зі Швецією центральний нападаючий Артем Довбик тепер «коштує» 1,5 млн євро — на 500 млн євро дорожче, ніж до Євро-2020.
А «Трибуна» повідомляє, що «найдорожчим» українцем залишився півзахисник «Атланти» Руслан Малиновський, який «оцінений» у 30 млн євро, як і до Евро-2020.
Нагадаємо, що 28-річному Руслану Малиновському була зроблена операція з усунення давньої проблеми — видалення грижі живота. Оперативне втручання пройшло успішно у Мілані. На повне відновлення гравцеві буде потрібно від п'яти до семи тижнів.
Фото зі сторінки Артема Довбіка у соціальних мережах.134
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter