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Спорт

Знамениті футболісти допоможуть боротися з повінню у Німеччині

10:53 17 липня 2021
Затоплене місто у Німеччині

У п'ятницю, 16 липня, Німецька футбольна ліга (DFL) та Німецький футбольний союз (DFB) оголосили про збір коштів на користь постраждалих від повеней у Німеччині. З цією метою створено спеціальний фонд. Для початку його розмір складе 3 мільйони євро.

«Ми вражені картинами спустошень, так само як і масштабом лиха. Ми вважаємо очевидним прояв солідарності у кризовій ситуації», — підкреслюється у спільній заяві двох організацій. Ініціативу німців обіцяє підтримати УЄФА.

Тим часом провідні футбольні клуби Німеччини, зокрема «Баварія», «Боруссія» з Дортмунда, «Боруссія» з Менхенгладбаха, «Кельн», прийняли рішення пожертвувати по 100 тисяч євро кожен на користь постраждалих від стихійного лиха. Гроші будуть перераховані вже 17 липня перед товариським матчем між «Баварією» та «Кельном».

Ситуація на заході Німеччини через небувалу повінь залишається напруженою. Кількість загиблих перевалила за 100 осіб. Рятувальникам допомагають військові.

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