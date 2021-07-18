Паніка на стадіоні: у Вашингтоні бейсбольний матч перервали через стрілянину

Увечері 17 липня у Вашингтоні довелося перервати матч Головної ліги бейсболу (MLB) США між «Вашингтон Нешналс» та «Сан-Дієго Падрес». Гра була у самому розпалі, коли поруч зі стадіоном пролунали постріли. Навіть шум трибун не заглушив їх.

Глядачі у паніці кинулися шукати укриття. Почалося стовпотворіння. Кошмар тривав хвилин 15. Коли все вляглося, люди почали шукати своїх близьких, дзвонили їм на мобільні телефони.

Як повідомляє поліція, стрілянина сталася на парковці біля стадіону. Стріляли кілька людей, які сиділи у двох автомобілях. Вочевидь, це були кримінальні розбірки. Одна з куль потрапила у дівчину, яка стояла біля входу на стадіон. Вона не мала жодного стосунку до інциденту, просто опинилася не в той час і не в тому місці.

За офіційними даними, в результаті інциденту госпіталізовані три людини з вогнепальними пораненнями, зокрема дівчина. Ще двом медичну допомогу було надано на місці.

Бейсбольний матч було вирішено перенести. Поліція розшукує учасників перестрілки. За інформацію, яка допоможе у цьому, оголошено винагороду у розмірі 60 тисяч доларів.

Шеф поліції Вашингтона Роберт Дж. Конті заявив, що час покласти край збройному насильству у місті. «Ми всі несемо колективну відповідальність за те, щоб наші діти могли спокійно жити тут. Закликаю вас згуртуватися та сказати рішуче „Ні!“ насильству», — сказав Конті.

Згідно з даними поліції, цього року у Вашингтоні було скоєно 101 вбивство із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про розстріл глядачів під час концерту в американському штаті Флорида. Дві людини були вбиті, ще 20 отримали поранення

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