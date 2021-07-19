Календар матчів чемпіонату та Кубка України з футболу, єврокубків та поєдинків збірної
Футбольний сезон-2021/2022
22 липня (вівторок)
Перший матч другого відбіркового раунду Ліги конференцій КуПС — «Ворскла» у Фінляндії
1-й тур
23 липня (п'ятниця)
«Львів» — «Маріуполь»
24 липня (субота)
«Верес» — «Колос»
«Шахтар» — «Інгулець»
25 липня (неділя)
«Металіст-1925» — «Рух»
«Зоря» — «Олександрія»
«Десна» — «Чорноморець»
26 липня (понеділок)
«Ворскла» — «Дніпро-1»
«Динамо» — «Минай» — матч перенесено
29 липня (вівторок)
Поєдинок-відповідь другого відбіркового раунду Ліги конференцій «Ворскла» — КуПС в Полтаві
2-й тур
30 липня (п'ятниця)
«Львів» — «Шахтар»
«Колос» — «Металіст-1925»
31 липня (субота)
«Минай» — «Олександрія»
«Чорноморець» — «Дніпро-1»
1 серпня (неділя)
«Маріуполь» — «Десна»
«Динамо» — «Верес»
«Ворскла» — «Рух»
2 серпня (понеділок)
«Інгулець» — «Зоря»
3 та 4 серпня (вівторок та середа)
Перші матчі третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів
5 серпня (четвер)
Перші матчі третього відбіркового раунду Ліги Європи
5 серпня (четвер)
Перші матчі третього відбіркового раунду Ліги конференцій
3-й тур
7 серпня (субота)
«Зоря» — «Динамо»
«Шахтар» — «Олександрія»
«Минай» — «Колос»
«Ворскла» — «Львів»
«Десна» — «Інгулець»
«Дніпро-1» — «Маріуполь»
«Рух» — «Верес»
«Металіст-1925» — «Чорноморець»
10 серпня (вівторок)
Матчі-відповіді третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів
11 серпня (середа)
Зустріч за Суперкубок УЄФА «Челсі» — «Вільярреал» в Белфасті
12 серпня (четвер)
Поєдинки-відповіді третього відбіркового раунду Ліги Європи
12 серпня (вівторок)
Поєдинки-відповіді третього відбіркового раунду Ліги конференцій
4-й тур
14 серпня (субота)
«Інгулець» — «Динамо»
«Шахтар» — «Металіст-1925»
«Зоря» — «Минай»
«Колос» — «Рух»
«Верес» — «Ворскла»
«Десна» — «Дніпро-1»
«Львів» — «Олександрія»
«Маріуполь» — «Чорноморець»
17 та 18 серпня (вівторок та середа)
Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
19 серпня (четвер)
Перші поєдинки раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
19 серпня (четвер)
Перші поєдинки раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій
5-й тур
21 серпня (субота)
«Динамо» — «Десна»
«Чорноморець» — «Шахтар»
«Маріуполь» — «Зоря»
«Колос» — «Олександрія»
«Ворскла» — «Металіст-1925»
«Дніпро-1» — «Рух»
«Львів» — «Інгулець»
«Верес» — «Минай»
24 та 25 серпня (вівторок та середа)
Матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
26 серпня (четвер)
Поєдинки-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
26 серпня (четвер)
Поєдинки-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій
6-й тур
28 серпня (субота)
«Динамо» — «Колос»
«Минай» — «Шахтар»
«Зоря» — «Ворскла»
«Десна» — «Верес»
«Металіст-1925» — «Дніпро-1»
«Рух» — «Львів»
«Чорноморець» — «Олександрія»
«Інгулець» — «Маріуполь»
1 вересня (середа)
Зустріч відбору до ЧС-2022 Казахстан — Україна
4 вересня (субота)
Зустріч відбору до ЧС-2022 Україна — Франція
8 вересня (середа)
Товариський матч Чехія — Україна
7-й тур
11 вересня (субота)
«Металіст-1925» — «Динамо»
«Шахтар» — «Дніпро-1»
«Рух» — «Зоря»
«Колос» — «Маріуполь»
«Ворскла» — «Десна»
«Верес» — «Львів»
«Олександрія» — «Інгулець»
«Минай» — «Чорноморець»
14 та 15 вересня (вівторок та середа)
Матчі першого туру групової стадії Ліги чемпіонів
16 вересня (четвер)
Поєдинки першого туру групової стадії Ліги Європи
16 вересня (четвер)
Поєдинки першого туру групової стадії Ліги конференцій
8-й тур
18 вересня (субота)
«Динамо» — «Олександрія»
«Маріуполь» — «Шахтар»
«Зоря» — «Чорноморець»
«Інгулець» — «Колос»
«Ворскла» — «Минай»
«Десна» — «Рух»
«Дніпро-1» — «Верес»
«Львів» — «Металіст-1 925»
22 вересня (середа)
Матч за Суперкубок України «Шахтар» — «Динамо» в Києві
22 вересня (середа)
Матчі 1/16 фіналу Кубка України
9-й тур
25 вересня (субота)
«Рух» — «Динамо»
«Шахтар» — «Верес»
«Дніпро-1» — «Зоря»
«Колос» — «Ворскла»
«Десна» — «Металіст-1925»
«Минай» — «Львів»
«Олександрія» — «Маріуполь»
«Чорноморець» — «Інгулець»
28 та 29 вересня (вівторок та середа)
Матчі другого туру групової стадії Ліги чемпіонів
30 вересня (четвер)
Поєдинки другого туру групової стадії Ліги Європи
30 вересня (четвер)
Поєдинки другого туру групової стадії Ліги конференцій
10-й тур
2 жовтня (субота)
«Динамо» — «Шахтар»
«Зоря» — «Десна»
«Колос» — «Чорноморець»
«Ворскла» — «Інгулець»
«Львів» — «Дніпро-1»
«Верес» — «Олександрія»
«Маріуполь» — «Рух»
«Металіст-1925» — «Минай»
9 жовтня (субота)
Зустріч відбору до ЧС-2022 Фінляндія — Україна
12 жовтня (вівторок)
Зустріч відбору до ЧС-2022 Україна — Боснія і Герцеговина
11-й тур
16 жовтня (субота)
«Львів» — «Динамо»
«Шахтар» — «Зоря»
«Дніпро-1» — «Колос»
«Олександрія» — «Ворскла»
«Минай» — «Десна»
«Інгулець» — «Рух»
«Маріуполь» — «Металіст-1925»
«Чорноморець» — «Верес»
19 та 20 жовтня (вівторок та середа)
Матчі третього туру групової стадії Ліги чемпіонів
21 жовтня (четвер)
Поєдинки третього туру групової стадії Ліги Європи
21 жовтня (четвер)
Поєдинки третього туру групової стадії Ліги конференцій
12-й тур
23 жовтня (субота)
«Динамо» — «Дніпро-1»
«Ворскла» — «Шахтар»
«Зоря» — «Колос»
«Десна» — «Олександрія»
«Чорноморець» — «Львів»
«Рух» — «Минай»
«Верес» — «Маріуполь»
«Металіст-1925» — «Інгулець»
27 жовтня (середа)
Матчі 1/8 фіналу Кубка України
13-й тур
30 жовтня (субота)
«Маріуполь» — «Динамо»
«Шахтар» — «Десна»
«Металіст-1925» — «Зоря»
«Колос» — «Львів»
«Ворскла» — «Чорноморець»
«Дніпро-1» — «Минай»
«Рух» — «Олександрія»
«Інгулець» — «Верес»
2 та 3 листопада (вівторок та середа)
Матчі четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів
4 листопада (четвер)
Поєдинки четвертого туру групової стадії Ліги Європи
4 листопада (четвер)
Поєдинки четвертого туру групової стадії Ліги конференцій
14-й тур
6 листопада (субота)
«Динамо» — «Ворскла»
«Колос» — «Шахтар»
«Зоря» — «Верес»
«Львів» — «Десна»
«Інгулець» — «Дніпро-1»
«Олександрія» — «Металіст-1925»
«Чорноморець» — «Рух»
«Минай» — «Маріуполь»
11 листопада (четвер)
Товариський матч Україна — Болгарія
16 листопада (вівторок)
Зустріч відбору до ЧС-2022 Боснія і Герцеговина — Україна
15-й тур
20 листопада (субота)
«Чорноморець» — «Динамо»
«Шахтар» — «Рух»
«Львів» — «Зоря»
«Десна» — «Колос»
«Ворскла» — «Маріуполь»
«Дніпро-1» — «Олександрія»
«Минай» — «Інгулець»
«Верес» — «Металіст-+1925»
23 та 24 листопада (вівторок та середа)
Матчі п'ятого туру групової стадії Ліги чемпіонів
25 листопада (четвер)
Поєдинки п'ятого туру групової стадії Ліги Європи
25 листопада (четвер)
Поєдинки п'ятого туру групової стадії Ліги конференцій
16-й тур
27 листопада (субота)
«Минай» — «Динамо»
«Інгулець» — «Шахтар»
«Олександрія» — «Зоря»
«Колос» — «Верес»
«Дніпро-1» — «Ворскла»
«Чорноморець» — «Десна»
«Маріуполь» — «Львів»
«Рух» — «Металіст-1925»
17-й тур
4 грудня (субота)
«Верес» — «Динамо»
«Шахтар» — «Львів»
«Зоря» — «Інгулець»
«Металіст-1925» — «Колос»
«Рух» — «Ворскла»
«Десна» — «Маріуполь»
«Дніпро-1» — «Чорноморець»
«Олександрія» — «Минай»
7 та 8 грудня (вівторок та середа)
Матчі шостого туру групової стадії Ліги чемпіонів
9 грудня (четвер)
Поєдинки шостого туру групової стадії Ліги Європи
9 грудня (четвер)
Поєдинки шостого туру групової стадії Ліги конференцій
18-й тур
11 грудня (субота)
«Динамо» — «Зоря»
«Олександрія» — «Шахтар»
«Колос» — «Минай»
«Львів» — «Ворскла»
«Інгулець» — «Десна»
«Маріуполь» — «Дніпро-1»
«Верес» — «Рух»
«Чорноморець» — «Металіст-1925»
Примітка. Точні дати проведення матчів 3−18-го турів чемпіонату України стануть відомі в ході чемпіонату.165
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