«Шахтар» дізнався суперника у відборі Ліги чемпіонів

У понеділок, 19 липня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування третього відбірного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого свого суперника дізнався донецький «Шахтар». Підопічні італійця Роберто де Дзербі, які при жеребкуванні були «сіяними», змагатимуться з бельгійським «Генком». Перший поєдинок гірники проведуть 3 або 4 серпня на виїзді, матч-відповідь — 10 серпня вдома.

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Інші пари третього етапу кваліфікації Ліги чемпіонів сформували:

«Шлях представників ліг»

«Спартак» (Росія) — «Бенфіка» (Португалія)

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) / «Галатасарай» (Туреччина) — «Селтік» (Шотландія) / «Мідтьюлланд» (Данія)

«Монако» (Франція) — «Рапід» (Австрія) / «Спарта» (Чехія)

«Шлях чемпіонів»

«Динамо» (Хорватія) / «Омонія» (Кіпр) — «Легія» (Польща) / «Флора» (Естонія)

«Олімпіакос» (Греція) / «Нефтчі» (Азербайджан) — «Мура» (Словенія) / «Лудогорець» (Болгарія)

«Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) / «Клуж» (Румунія) — «Слован» (Словаччина) / «Янг Бойз» (Швейцарія)

«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербія) — «Алашкерт» (Вірменія) / «Шериф» (Молдова)

«Мальме» (Швеція) / ХІК (Фінляндія) — «Рейнджерс» (Шотландія)

«Ференцварош» (Угорщина) — «Жальгіріс» (Литва) / «Славія» (Чехія)

Зазначимо, що жеребкування пар раунду плей-оф ЛЧ відбудеться 2 серпня.

Нагадаємо, що в минулому сезоні «Шахтар» під керівництвом португальця Луїша Каштру дійшов у Лізі Європи до 1/8 фіналу, де за сумою двох зустрічей поступився італійській «Ромі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» в міжсезоння купив у «Бенфіки» півзахисника Педріньо, у «Сассуоло» захисника Марлона і у «Аякса» форварда Траоре.

Фото uefa.com

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