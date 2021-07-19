«Ворскла» і «Колос» отримали потенційних суперників у кваліфікації Ліги конференцій

У понеділок, 19 липня, у швейцарському Ньоні слідом за суперником «Шахтаря» по третьому кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів визначилися потенційні опоненти полтавської «Ворскли» та «Колоса» з Ковалівки на аналогічній стадії нового турніру УЄФА Ліги конференцій.

Підопічні Юрія Максимова, що посіли в чемпіонаті України п'яте місце, в разі перемоги над фінським КуПСом у другому відбірковому раунді зустрінуться з переможцем пари «Астана» (Казахстан) — «Арис» (Греція). А команда Руслана Костишина, що стала четвертою за підсумками минулого сезону, виборюватиме путівку до раунду плей-оф кваліфікації у протистоянні з сильнішим у парі ФКСБ (Румунія) — «Шахтар» (Караганда).

Перші зустрічі українські команди проведуть 5 серпня вдома, матчі-відповіді — 12 серпня на виїзді.

Нагадаємо, що Україну в єврокубках, крім згадуваних вище «Шахтаря», «Ворскли» та «Колоса», також представлять луганська «Зоря» (старт у раунді плей-оф Ліги Європи) та київське «Динамо» (старт у груповому турнірі Ліги чемпіонів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автор переможного гола на Євро-2020 Артем Довбик «подорожчав» на 500 тисяч євро.

Фото uefa.com

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