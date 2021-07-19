27.10 / 27.28 31.91 / 32.23
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Ворскла» і «Колос» отримали потенційних суперників у кваліфікації Ліги конференцій

15:20 19 липня 2021
Ліга конференцій УЄФА

У понеділок, 19 липня, у швейцарському Ньоні слідом за суперником «Шахтаря» по третьому кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів визначилися потенційні опоненти полтавської «Ворскли» та «Колоса» з Ковалівки на аналогічній стадії нового турніру УЄФА Ліги конференцій.

Підопічні Юрія Максимова, що посіли в чемпіонаті України п'яте місце, в разі перемоги над фінським КуПСом у другому відбірковому раунді зустрінуться з переможцем пари «Астана» (Казахстан) — «Арис» (Греція). А команда Руслана Костишина, що стала четвертою за підсумками минулого сезону, виборюватиме путівку до раунду плей-оф кваліфікації у протистоянні з сильнішим у парі ФКСБ (Румунія) — «Шахтар» (Караганда).

Перші зустрічі українські команди проведуть 5 серпня вдома, матчі-відповіді — 12 серпня на виїзді.

Нагадаємо, що Україну в єврокубках, крім згадуваних вище «Шахтаря», «Ворскли» та «Колоса», також представлять луганська «Зоря» (старт у раунді плей-оф Ліги Європи) та київське «Динамо» (старт у груповому турнірі Ліги чемпіонів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автор переможного гола на Євро-2020 Артем Довбик «подорожчав» на 500 тисяч євро.

Фото uefa.com

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

федотова коса

«Два дні протрималися і поїхали»: туристи не витримують «сусідства» з навалою медуз на Федотовій косі

Меган Маркл і Камілла

Меган Маркл проігнорувала мудру пораду дружини принца Чарльза Камілли

гроші

Українських пенсіонерів перевірять: названі п'ять категорій громадян, яким можуть відмовити в отриманні виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.