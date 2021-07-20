У вівторок, 20 липня, київське «Динамо», яке взяло в оренду білоруського форварда московського ЦСКА Іллю Шкуріна, завершить швейцарський тренувальний збір поєдинком проти представника іспанської примери, восьмиразового чемпіона країни — «Атлетика» з Більбао.

У минулому сезоні суперник команди Мірчі Луческу посів 10-е місце в чемпіонаті країни, а в Кубку Іспанії дійшов до фіналу, де був розгромлений «Барселоною» (0:4). У рамках підготовки до нового чемпіонату, який стартує 16 серпня, «Атлетик» провів один спаринг, у якому поступився швейцарському «Санкт-Галлену» (1:2). Після зустрічі з «Динамо» у команди Марселіно Гарсії Тораль заплановані контрольні матчі з дортмундською «Боруссією», німецьким «Уніон» та англійським «Ліверпулем».

«Динамо» (Київ, Україна) — «Атлетик» (Більбао, Іспанія) — 0:0

«Динамо»: Бойко, Тимчик, Сирота, Забарний, Дубінчак, Андрієвський, Буяльський, Шапаренко, Циганков, де Пена, Вербич.

Запасні: Бущан, Кендзьора, Миколенко, Попов, Шабанов, Сідклей, Сидорчук, Шепелєв, Караваєв, Антюх, Гармаш, Лєднєв, Родрігес, Шкурін, Кулач.

За поєдинком «Динамо» — «Атлетик» у режимі онлайн (початок — о 16:00) стежте на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що після даного спарингу «біло-сині» переїдуть до Австрії, де у чемпіона України заплановані ще два контрольні матчі — з німецьким «Уніоном» (23 липня) та іспанським «Вільярреалом» (26 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що підопічні Мірчі Луческу на першому етапі підготовки до сезону зіграли внічию з «Базелем» (4:4), «Лозанною» (1:1), «Люцерном» (3:3) та «Серветтом» (1:1), а також розгромили «Дівон» (5:0).

Фото ФК «Динамо»

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