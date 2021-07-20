«Динамо» підписало контракт із забивним нападником з Латинської Америки

Найсильніший клуб України, київське «Динамо», яке почне сезон 1 серпня домашнім матчем проти «Вереса», продовжує комплектацію складу перед стартом нового сезону.

Контракт пʼять років з «біло-синіми» підписав 22-річний венесуельський нападник Ерік Рамірес. Протягом останніх двох років форвард зі зростом 189 см виступав за словацький «ДАК 1904», а за підсумками минулого сезону, забивши 17 м'ячів і віддавши 8 гольових передач у 35 матчах, став другим у списку найкращих бомбардирів чемпіонату країни, поступившись лише Давиду Курміновські з «Жиліни».

Додамо, що орієнтовно «Динамо» заплатить за перехід футболіста 1,75 млн євро. Крім того, його колишній клуб отримає ще 20% від можливого продажу гравця. При цьому перед переїздом до Києва венесуелець побував у Казані, де мав підписати контракт із «Рубіном», але щось там не зрослося.

Нагадаємо, що цього літа «Динамо» вже поповнилося двома футболістами атакувального плану. З московського ЦСКА в оренду на рік прийшов білоруський форвард Ілля Шкурін, також повноцінний контракт було підписано з Денисом Антюхом, який раніше виступав за «Колос» із Ковалівки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в контрольному матчі зіграло унічию з німецьким «Уніоном».

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