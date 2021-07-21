Офіційно: бій Усика та Джошуа збере футбольний стадіон

Непереможний український боксер Олександр Усик (18 перемог, 13 з них — нокаутом) та володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBF британець Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) владнали всі деталі з приводу майбутнього бою та поставили свої підписи під контрактом на поєдинок, який пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні «Тоттенхем Хотспур».

Наш співвітчизник опублікував на своїй сторінці в Instagram процес остаточного оформлення угоди, а також афішу найгучнішого поєдинку в своїй кар'єрі.

Куди креативніше підійшов до оголошення про бій британський чемпіон. Ентоні заліз на дах стадіону «Тоттенхем Хотспурз», при цьому попередньо забезпечивши себе страховкою, та показав з висоти місце майбутнього поєдинку. «Подивіться на цей неймовірний стадіон за моєю спиною. 25 вересня на ньому буде прекрасна атмосфера. Я не можу дочекатися, коли пройде захист моїх чемпіонських поясів у суперважкій вазі. Уперед, давайте зробимо це!» - звернувся Ей Джей до своїх підписників.

Нагадаємо, що команда Ентоні Джошуа включила в контракт можливість реваншу в разі поразки британця. При цьому Усик у накладі не залишиться, оскільки для українця прописані фантастичні умови.

Додамо, що буквально днями у Великобританії зняли обмеження щодо відвідування футбольних матчів. Так що й майбутньому боксерському поєдинку нічого не завадить зібрати повний стадіон, трибуни якого здатні вмістити 62 850 глядачів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик програв суперечку та став лисим .

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