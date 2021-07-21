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Спорт

Де і коли дивитися онлайн КуПС — «Ворскла»: розклад трансляцій матчу кваліфікації Ліги конференцій

13:45 21 липня 2021
Юрій Максимов

У четвер, 22 липня, полтавська «Ворскла» стартує в новому сезоні. Підопічні Юрія Максимова проведуть перший офіційний поєдинок у Фінляндії, в місті Куопіо, на місцевому однойменному стадіоні, проти команди КуПС.

Полтавчани в ранзі п'ятої команди чемпіонату України вирушають у гості до чинного бронзовому призера та володаря Кубка Фінляндії. У нинішньому сезоні, що традиційно проходить у північній країні за системою «весна-осінь», КуПС після 12-ти турів посідає з 25 очками друге місце, відстаючи від лідируючого ХІКа на шість балів.

У майбутній дуелі (до слова, ані «Ворскла» з фінськими клубами, ані КуПС із командами з України раніше в єврокубках не перетиналися) букмекери не бачать очевидного фаворита. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на виграш «Ворскли» приймає з коефіцієнтом 2,48, на нічию — 3,25, на перемогу КуПС — 2,66.

Додамо, що тренерський штаб «зелено-білих» узяв на гру 21-го футболіста.

Воротарі: Ткаченко, Різник, Ісенко;

Захисники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворський, Кушніренко, Якубу;

Півзахисники: Скляр, Челядін, Кравчук, Пешич, Луїзао, Кане, Амількар, Вакула, Пуцлін, Тілль;

Нападники: Степанюк, Есеола.

Делегація «Ворскли» вилетіла до Фінляндії вранці в середу, 21 липня, а вже ввечері полтавці проведуть регламентне передматчеве тренування на стадіоні в Куопіо, що має штучне покриття.

У прямій трансляції зустріч КуПС — «Ворскла», починаючи з 19:00, покаже один із Youtube-каналів.

Ліга конференцій. 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

22 липня (четвер)

КуПС (Фінляндія) — «Ворскла» 19:00 Youtube

Нагадаємо, що матч-відповідь команд відбудеться за тиждень, 29 липня, у Полтаві на стадіоні «Ворскла» імені Олексія Бутовського (початок — о 19:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» та «Колос» дізналися потенційних суперників по третьому кваліфікаційному раунду Ліги конференцій.

Фото ФК «Ворскла»

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