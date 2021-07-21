Токіо-2020: розклад змагань Олімпійських ігор у столиці Японії 23 липня — 8 серпня
З 23 липня по 8 серпня в столиці Японії Токіо відбудуться XXXII літні Олімпійські ігри, які повинні були пройти в 2020 році, але через коронавірус були перенесені на рік (назва «Олімпіада-2020», як і Євро-2020, залишили).
У ході змагань близько 11 тисяч спортсменів більш ніж з 200 країн світу розіграють в 33 видах спорту 339 комплектів нагород. Україна представлена на іграх 158 атлетами.
До речі, медалі Токіо-2020 виготовлені з сировини перероблених старих гаджетів — смартфонів та планшетів. По всій Японії відкрили близько 4 тисяч пунктів прийому, було зібрано понад 79 тонн несправної техніки, зокрема, понад 6 млн одних лише мобільних телефонів.
Зазначимо, що церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор пройде в п'ятницю, 23 липня, але деякі змагання почалися вже за два дні до офіційного старту турніру. Найпершими в середу, 21 липня, стартували софтболісти (полегшена версія бейсболу) і футболістки.
24 липня, субота (11 комплектів медалей)
2:30 — 10:30. Кульова стрільба. Чоловічий пістолет, 10 м. Жіноча гвинтівка, 10 м
5:00 — 12:15. Велоспорт, шосе. Чоловіки
7:50 — 10:00. Важка атлетика. Жінки — 49 кг
8:15 — 11:25. Стрільба з лука. Змішані команди
11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 60 кг. Жінки — 48 кг
12:00 — 16:25. Фехтування. Чоловіча шабля (інд.). Жіноча шпага (інд.)
13.00 — 16:40. Тхеквондо. Чоловіки — 58 кг. Жінки — 49 кг
25 липня, неділя (18 комплектів медалей)
3:00 — 10:30. Кульова стрільба. Чоловіча гвинтівка, 10 м. Жіночий пістолет, 10 м
3:00 — 7:55. Скейтбординг. Чоловіки, вулиця
4:30 — 6:20. Плавання. Чоловіки — 400 м вільний стиль, 400 м комплекс. Жінки — 400 м комплекс, 4×100 вільний стиль
7:00 — 11:35. Велоспорт, шосе. Жінки
7:45 — 11:25. Стрільба з лука. Жіночі збірні
9:00 — 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, жінки
9:50 — 12:00. Важка атлетика. Чоловіки — 61 кг
11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 66 кг. Жінки — 52 кг
12:00 — 16:25. Фехтування. Чоловіча шпага (інд.). Жіноча рапіра (інд.)
13:00 — 16:40. Тхеквондо. Чоловіки — 68 кг. Жінки — 57 кг
13:50 — 16:00. Важка атлетика. Чоловіки — 67 кг
26 липня, понеділок (11 комплектів медалей)
0:30 — 3:00. Триатлон. Чоловіки
3:00 — 11:15. Стендова стрільба. Скит — чоловіки, жінки
3:00 — 7:55. Скейтбординг. Жінки, вулиця
4:30 — 6:40. Плавання. Чоловіки — 100 м брас, 4×100 вільний стиль. Жінки — 100 м батерфляй, 400 м вільний стиль
7:45 — 11:25. Стрільба з лука. Чоловічі збірні
8:00 — 10:45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, чоловіки
9:00 — 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Чоловіки
9:00 — 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, чоловіки
11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 73 кг. Жінки — 57 кг
12:00 — 16:25. Фехтування. Чоловіча рапіра (інд.). Жіноча шабля (інд.)
13:00 — 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки
13:00 — 16:40. Тхеквондо. Чоловіки — 80 кг. Жінки — 67 кг
13:50 — 16:00. Важка атлетика. Жінки — 55 кг
14:00 — 16:10. Настільний теніс. Змішані пари
27 липня, вівторок (22 комплекти медалей)
0:30 — 3:10. Триатлон. Жінки
2:30 — 6:00. Академічне веслування. Чоловіки — четвірки парні. Жінки — четвірки парні
3:00 — 10:30. Кульова стрільба. Змішані команди — пістолет, 10 м, гвинтівка, 10 м
4:30 — 6:25. Плавання. Чоловіки — 200 м вільний стиль, 100 м спина. Жінки — 100 м спина, 100 м брас
8:00 — 11:00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки
9:00 — 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Жінки
9:00 — 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, жінки
9:50 — 12:00. Важка атлетика. Жінки — 59 кг
11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 81 кг. Жінки — 63 кг
11:30 — 16:40. Кінний спорт. Командна виїздка
12:30 — 14.40. Фехтування. Жіноча шпага, команда
13:00 — 16:40. Тхеквондо. Чоловіки — +80 кг. Жінки — +67 кг
13:45 — 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки
13:50 — 16:00. Важка атлетика. Жінки — 64 кг
14:00 — 16:30. Софтбол. Фінал
28 липня, середа (23 комплекти медалей)
2:00 — 5:35. Серфінг. Чоловіки, жінки
2:30 — 6:00. Академічне веслування. Чоловіки — двійка парна, четвірка. Жінки — двійка парна, четвірка
4:30 — 7:05. Плавання. Чоловіки — 200 м батерфляй, 4×200 вільний стиль. Жінки — 200 м вільний стиль, 200 м комплекс, 1500 м вільний стиль
5:30 — 11:40. Велоспорт, розділка. Чоловіки, жінки
9:00 — 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, чоловіки
10:30 — 13.00. Регбі-7. Чоловічий фінал
11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 90 кг. Жінки — 70 кг
11:30 — 15:25. Кінний спорт. Індивідуальна виїздка
12:30 — 14.40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда
13:15 — 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки
13:50 — 16:00. Важка атлетика. Чоловіки — 73 кг
14:45 — 17:25. Баскетбол 3×3. Чоловічий і жіночий фінали
29 липня, четвер (17 комплектів медалей)
2:30 — 6:00. Академічне веслування. Чоловіки — двійка, двійка парна легка. Жінки — двійка, двійка парна легка
3:00 — 11:00. Кульова стрільба. Трап — чоловіки, жінки
4:30 — 6:20. Плавання. Чоловіки — 800 м вільний стиль, 200 м вільний стиль, 100 м вільний стиль. Жінки — 200 м батерфляй, 4×200 вільний стиль
8:00 — 10:45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, жінки
11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 100 кг. Жінки — 78 кг
12:30 — 14:30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда
13:50 — 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки
14:00 — 16:10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд
30 липня, п'ятниця (21 комплект медалей)
2:45 — 4:55. Академічне веслування. Чоловіки — одиночка, вісімка. Жінки — одиночка, вісімка
3:00 — 9:00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м
4:00 — 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки, жінки
4:30 — 6:10. Плавання. Чоловіки — 200 м спина, 200 м комплекс. Жінки — 200 м брас, 100 м вільний стиль
6:00 — 14:00. Теніс. Чоловіки, парний фінал
7:00 — 9:25. Батут. Жінки (інд.)
8:00 — 11:00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки
8:45 — 11:20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір
9:30 — 15:30. Бадмінтон. Змішані пари
11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — +100 кг. Жінки — +78 кг
12:30 — 14.40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда
13:00. Легка атлетика. Чоловіки — 10 000 м
14:00 — 16:10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд
31 липня, субота (21 комплект медалей)
1:30 — 3:25. Триатлон. Змішана естафета
3:00 — 8:50. Стендова стрільба. Змішані команди, трап
4:30 — 6:20. Плавання. Чоловіки — 100 м батерфляй. Жінки — 200 м спина, 800 м вільний стиль. Змішана естафета 4×100
6:00 — 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в RS: X — чоловіки і жінки
6:00 — 11:10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень
6:00 — 14:00. Теніс. Жінки, одиночний фінал
7:00 — 9:25. Батут. Чоловіки (інд.)
8:45 — 11:20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір
9:50 — 12:00. Важка атлетика. Чоловіки — 81 кг
10:30 — 13:00. Регбі-7. Жіночий фінал
11:00 — 13:40. Дзюдо. Змішаний командний турнір
12:00 — 17:00. Бадмінтон. Чоловічі пари
12:30 — 14:40. Фехтування. Жіноча шабля, команда
13:00. Легка атлетика. Чоловіки — диск. Жінки — 100 м. Змішана естафета 4×400
13:50 — 16:00. Важка атлетика. Чоловіки — 96 кг
1 серпня, неділя (25 комплектів медалей)
1:30 — 10:00. Гольф. Особиста першість, чоловіки
3:00. Легка атлетика. Жінки — ядро
4:30 — 6:25. Плавання. Чоловіки — 50 м вільний стиль, 1500 м вільний стиль, 4×100 комплекс
Жінки — 50 м вільний стиль, 4×100 комплекс
4:10 — 6:45. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки жінки
6:00 — 14:00. Теніс. Чоловіки, одиночний фінал. Жінки, парний фінал. Змішаний парний фінал
6:00 — 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser — чоловіки і жінки
9:00 — 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки
11:00 — 14:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки — вільні вправи, кінь. Жінки — опорний стрибок, бруси
12:30 — 15:20. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда
13:00. Легка атлетика. Чоловіки — 100 м, висота. Жінки — потрійний стрибок
13:50 — 16:00. Важка атлетика. Жінки — 76 кг
14:30 — 17:00. Бадмінтон. Одиночки, жінки
2 серпня, понеділок (22 комплекти медалей)
2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень. Чоловіки, пістолет, 25 м
3:00. Легка атлетика. Чоловіки — стрибки у довжину. Жінки — 100 метрів з бар'єрами
6:00 — 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er — чоловіки і жінки
7:00 — 9:30. Бадмінтон. Жіночі пари
9:30 — 12:30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт
9:50 — 12:00. Важка атлетика. Жінки — 87 кг
11:00 — 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки — опорний стрибок, кільця. Жінки — вільні вправи
11:30 — 15:40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість
12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 76 кг. Греко-римська боротьба — 60 кг, 130 кг
13:00. Легка атлетика. Чоловіки — 3000 метрів з бар'єрами. Жінки — 5000 м, диск
13:50 — 16:00. Важка атлетика. Жінки — +87 кг
14:00 — 17:00. Бадмінтон. Одиночки, чоловіки
3 серпня, вівторок (24 комплекти медалей)
3:00. Легка атлетика. Чоловіки — 400 метрів з бар'єрами. Жінки — довжина
3:30 — 7:15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки — К-1 1000 м, С-2 1000 м. Жінки — К-1 200 м, К-2 500 м
7:00 — 8:30. Бокс. Жінки, 57 кг
8:30 — 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn у чоловіків і Nacra 17
9:00 — 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки
9:30 — 12:10. Велоспорт, трек. Чоловік командний спринт, жіноча гонка переслідування
11:00 — 13:40. Бокс. Чоловіки, 69 кг
11:00 — 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки — бруси, перекладина. Жінки — колода
12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 68 кг. Греко-римська боротьба — 77 кг, 97 кг
13:00. Легка атлетика. Чоловіки — шест. Жінки — 200 м, 800 м, молот
13:50 — 16:00. Важка атлетика. Чоловіки — 109 кг
4 серпня, середа (17 комплектів медалей)
0:30 — 3:10. Плавання. Жіночий марафон, 10 км
3:00. Легка атлетика. Жінки — 400 метрів з бар'єрами
3:00 — 7:40. Скейтбординг. Жінки, парк
8:00 — 10:00. Бокс. Чоловіки, 81 кг
8:30 — 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470 — чоловіки і жінки
9:30 — 13:00. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування
12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 62 кг. Греко-римська боротьба — 67 кг, 87 кг
12:30. Легка атлетика. Чоловіки — 200 м, 800 м, молот. Жінки — 3000 метрів з бар'єрами
13:00 — 15:40. Кінний спорт. Конкур, особисті змагання
13:30 — 15:00. Артистичне плавання. Дуети
13:50 — 16:00. Важка атлетика. Чоловіки — +109 кг
5 серпня, четвер (27 комплектів медалей)
0:30 — 3:10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км
3:00. Легка атлетика. Чоловіки — 110 метрів з бар'єрами, ходьба 20 км, потрійний стрибок, ядро
3:00 — 7:40. Скейтбординг. Чоловіки, парк
3:30 — 7:15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки — К-1 200 м, К-2 1000 м. Жінки — С-1 200 м, К-1 500 м
8:00 — 10:00. Бокс. Чоловіки, 57 кг
9:00 — 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки
9:30 — 12:50. Велоспорт, трек. Чоловік омніум, жіночий кейринг
11:00 — 15:40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг
11:30 — 16:20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки
12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 57 кг. Вільна боротьба — 57 кг, 86 кг
13:00. Легка атлетика. Чоловіки — 400 м, десятиборство. Жінки — ходьба 20 км, семиборство
13:00 — 15:10. Хокей на траві. Чоловічий фінал
13:30 — 16:40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір
6 серпня, п'ятниця (23 комплекти медалей)
3:00. Легка атлетика. Чоловіки — ходьба 50 км
4:00 — 6:50. Пляжний волейбол. Жіночий фінал
5:00 — 7:00. Футбол. Жіночий фінал
8:00 — 9:40. Бокс. Чоловіки, 91 кг
8:30 — 14:15. Сучасне п'ятиборство. Жінки
9:30 — 12:30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон
11:00 — 15:40. Карате. Ката чоловіки. Куміте чоловіки до 75 кг, жінки до 61 кг
11:30 — 16:20. Скелелазіння. Комбайн, жінки
12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 53 кг. Вільна боротьба — 74 кг, 125 кг
13:00. Легка атлетика. Чоловіки — 5000 м, естафета 4×100. Жінки — 400 м, 1500 м, естафета 4×100, спис, шест
13:00 — 15:10. Хокей на траві. Жіночий фінал
13:30 — 16:40. Настільний теніс. Чоловіки, командний турнір
7 серпня, субота (34 комплекти медалей)
1:30 — 10:00. Гольф. Особиста першість, жінки
3:00. Легка атлетика. Марафон, жінки
3:30 — 7:15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки — С-1 1000 м, К-4 500 м. Жінки — С-2 500, К-4 500 м
4:00 — 6:50. Пляжний волейбол. чоловічий фінал
5:30 — 7:30. Баскетбол. чоловічий фінал
8:00 — 10:00. Бокс. Чоловіки — 52 кг, 75 кг. Жінки — 51 кг, 69 кг
8:00 — 14:35. Карате. Куміте чоловіки — +75 кг, жінки — +61 кг
8:30 — 14:15. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки
9:00 — 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки
9:20 — 12:00. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство
9:30 — 12:30. Велоспорт, трек. Чоловічий медісон
10:30 — 12:20. Водне поло. Жіночий фінал
12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 50 кг. Вільна боротьба — 65 кг, 97 кг
12:50. Легка атлетика. Чоловіки — 1500 м, естафета 4×400, спис. Жінки — 10 000 м, естафета 4×400 м, висота
13:00 — 15:20. Кінний спорт. Командний конкур
13:00 — 16:30. Бейсбол
13:30 — 15:00. Артистичне плавання. Команда
14:30 — 16:30. Футбол. Чоловічий фінал
15:00 — 17:30. Гандбол. Чоловічий фінал
15:15 — 17:45. Волейбол. Чоловічий фінал
8 серпня, неділя (13 комплектів медалей)
3:00. Легка атлетика. Марафон, чоловіки
4:00 — 7:15. Велоспорт, трек. Чоловік кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум
5:00 — 6:55. Художня гімнастика. Групове багатоборство
5:30 — 8:00. Баскетбол. Жіночий фінал
7:30 — 10:00. Волейбол. Жіночий фінал
8:00 — 10:00. Бокс. Чоловіки — 63 кг, +90 кг. Жінки — 60 кг, 75 кг
9:00 — 11:30. Гандбол. Жіночий фінал
10:30 — 12:20. Водне поло. Чоловічий фінал
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Ігор-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не виступить на Олімпіаді в Токіо через позитивну допінг-пробу.
Фото Instagram, Twitter Tokyo 202041
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