З 23 липня по 8 серпня в столиці Японії Токіо відбудуться XXXII літні Олімпійські ігри, які повинні були пройти в 2020 році, але через коронавірус були перенесені на рік (назва «Олімпіада-2020», як і Євро-2020, залишили).

У ході змагань близько 11 тисяч спортсменів більш ніж з 200 країн світу розіграють в 33 видах спорту 339 комплектів нагород. Україна представлена на іграх 158 атлетами.

До речі, медалі Токіо-2020 виготовлені з сировини перероблених старих гаджетів — смартфонів та планшетів. По всій Японії відкрили близько 4 тисяч пунктів прийому, було зібрано понад 79 тонн несправної техніки, зокрема, понад 6 млн одних лише мобільних телефонів.

Зазначимо, що церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор пройде в п'ятницю, 23 липня, але деякі змагання почалися вже за два дні до офіційного старту турніру. Найпершими в середу, 21 липня, стартували софтболісти (полегшена версія бейсболу) і футболістки.

24 липня, субота (11 комплектів медалей)

2:30 — 10:30. Кульова стрільба. Чоловічий пістолет, 10 м. Жіноча гвинтівка, 10 м

5:00 — 12:15. Велоспорт, шосе. Чоловіки

7:50 — 10:00. Важка атлетика. Жінки — 49 кг

8:15 — 11:25. Стрільба з лука. Змішані команди

11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 60 кг. Жінки — 48 кг

12:00 — 16:25. Фехтування. Чоловіча шабля (інд.). Жіноча шпага (інд.)

13.00 — 16:40. Тхеквондо. Чоловіки — 58 кг. Жінки — 49 кг

Дзюдоїстка Дарʼя Білодід

25 липня, неділя (18 комплектів медалей)

3:00 — 10:30. Кульова стрільба. Чоловіча гвинтівка, 10 м. Жіночий пістолет, 10 м

3:00 — 7:55. Скейтбординг. Чоловіки, вулиця

4:30 — 6:20. Плавання. Чоловіки — 400 м вільний стиль, 400 м комплекс. Жінки — 400 м комплекс, 4×100 вільний стиль

7:00 — 11:35. Велоспорт, шосе. Жінки

7:45 — 11:25. Стрільба з лука. Жіночі збірні

9:00 — 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, жінки

9:50 — 12:00. Важка атлетика. Чоловіки — 61 кг

11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 66 кг. Жінки — 52 кг

12:00 — 16:25. Фехтування. Чоловіча шпага (інд.). Жіноча рапіра (інд.)

13:00 — 16:40. Тхеквондо. Чоловіки — 68 кг. Жінки — 57 кг

13:50 — 16:00. Важка атлетика. Чоловіки — 67 кг

26 липня, понеділок (11 комплектів медалей)

0:30 — 3:00. Триатлон. Чоловіки

3:00 — 11:15. Стендова стрільба. Скит — чоловіки, жінки

3:00 — 7:55. Скейтбординг. Жінки, вулиця

4:30 — 6:40. Плавання. Чоловіки — 100 м брас, 4×100 вільний стиль. Жінки — 100 м батерфляй, 400 м вільний стиль

7:45 — 11:25. Стрільба з лука. Чоловічі збірні

8:00 — 10:45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, чоловіки

9:00 — 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Чоловіки

9:00 — 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, чоловіки

11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 73 кг. Жінки — 57 кг

12:00 — 16:25. Фехтування. Чоловіча рапіра (інд.). Жіноча шабля (інд.)

13:00 — 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки

13:00 — 16:40. Тхеквондо. Чоловіки — 80 кг. Жінки — 67 кг

13:50 — 16:00. Важка атлетика. Жінки — 55 кг

14:00 — 16:10. Настільний теніс. Змішані пари

Стрибун у воду Олексій Середа

27 липня, вівторок (22 комплекти медалей)

0:30 — 3:10. Триатлон. Жінки

2:30 — 6:00. Академічне веслування. Чоловіки — четвірки парні. Жінки — четвірки парні

3:00 — 10:30. Кульова стрільба. Змішані команди — пістолет, 10 м, гвинтівка, 10 м

4:30 — 6:25. Плавання. Чоловіки — 200 м вільний стиль, 100 м спина. Жінки — 100 м спина, 100 м брас

8:00 — 11:00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки

9:00 — 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Жінки

9:00 — 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, жінки

9:50 — 12:00. Важка атлетика. Жінки — 59 кг

11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 81 кг. Жінки — 63 кг

11:30 — 16:40. Кінний спорт. Командна виїздка

12:30 — 14.40. Фехтування. Жіноча шпага, команда

13:00 — 16:40. Тхеквондо. Чоловіки — +80 кг. Жінки — +67 кг

13:45 — 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки

13:50 — 16:00. Важка атлетика. Жінки — 64 кг

14:00 — 16:30. Софтбол. Фінал

Стрілець з пістолета Олена Костевич

28 липня, середа (23 комплекти медалей)

2:00 — 5:35. Серфінг. Чоловіки, жінки

2:30 — 6:00. Академічне веслування. Чоловіки — двійка парна, четвірка. Жінки — двійка парна, четвірка

4:30 — 7:05. Плавання. Чоловіки — 200 м батерфляй, 4×200 вільний стиль. Жінки — 200 м вільний стиль, 200 м комплекс, 1500 м вільний стиль

5:30 — 11:40. Велоспорт, розділка. Чоловіки, жінки

9:00 — 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, чоловіки

10:30 — 13.00. Регбі-7. Чоловічий фінал

11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 90 кг. Жінки — 70 кг

11:30 — 15:25. Кінний спорт. Індивідуальна виїздка

12:30 — 14.40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда

13:15 — 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки

13:50 — 16:00. Важка атлетика. Чоловіки — 73 кг

14:45 — 17:25. Баскетбол 3×3. Чоловічий і жіночий фінали

29 липня, четвер (17 комплектів медалей)

2:30 — 6:00. Академічне веслування. Чоловіки — двійка, двійка парна легка. Жінки — двійка, двійка парна легка

3:00 — 11:00. Кульова стрільба. Трап — чоловіки, жінки

4:30 — 6:20. Плавання. Чоловіки — 800 м вільний стиль, 200 м вільний стиль, 100 м вільний стиль. Жінки — 200 м батерфляй, 4×200 вільний стиль

8:00 — 10:45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, жінки

11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — 100 кг. Жінки — 78 кг

12:30 — 14:30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда

13:50 — 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки

14:00 — 16:10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд

Плавець Михайло Романчук

30 липня, п'ятниця (21 комплект медалей)

2:45 — 4:55. Академічне веслування. Чоловіки — одиночка, вісімка. Жінки — одиночка, вісімка

3:00 — 9:00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м

4:00 — 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки, жінки

4:30 — 6:10. Плавання. Чоловіки — 200 м спина, 200 м комплекс. Жінки — 200 м брас, 100 м вільний стиль

6:00 — 14:00. Теніс. Чоловіки, парний фінал

7:00 — 9:25. Батут. Жінки (інд.)

8:00 — 11:00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки

8:45 — 11:20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір

9:30 — 15:30. Бадмінтон. Змішані пари

11:00 — 13:40. Дзюдо. Чоловіки — +100 кг. Жінки — +78 кг

12:30 — 14.40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда

13:00. Легка атлетика. Чоловіки — 10 000 м

14:00 — 16:10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд

31 липня, субота (21 комплект медалей)

1:30 — 3:25. Триатлон. Змішана естафета

3:00 — 8:50. Стендова стрільба. Змішані команди, трап

4:30 — 6:20. Плавання. Чоловіки — 100 м батерфляй. Жінки — 200 м спина, 800 м вільний стиль. Змішана естафета 4×100

6:00 — 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в RS: X — чоловіки і жінки

6:00 — 11:10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень

6:00 — 14:00. Теніс. Жінки, одиночний фінал

7:00 — 9:25. Батут. Чоловіки (інд.)

8:45 — 11:20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір

9:50 — 12:00. Важка атлетика. Чоловіки — 81 кг

10:30 — 13:00. Регбі-7. Жіночий фінал

11:00 — 13:40. Дзюдо. Змішаний командний турнір

12:00 — 17:00. Бадмінтон. Чоловічі пари

12:30 — 14:40. Фехтування. Жіноча шабля, команда

13:00. Легка атлетика. Чоловіки — диск. Жінки — 100 м. Змішана естафета 4×400

13:50 — 16:00. Важка атлетика. Чоловіки — 96 кг

Тенісистка Еліна Світоліна

1 серпня, неділя (25 комплектів медалей)

1:30 — 10:00. Гольф. Особиста першість, чоловіки

3:00. Легка атлетика. Жінки — ядро

4:30 — 6:25. Плавання. Чоловіки — 50 м вільний стиль, 1500 м вільний стиль, 4×100 комплекс

Жінки — 50 м вільний стиль, 4×100 комплекс

4:10 — 6:45. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки жінки

6:00 — 14:00. Теніс. Чоловіки, одиночний фінал. Жінки, парний фінал. Змішаний парний фінал

6:00 — 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser — чоловіки і жінки

9:00 — 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки

11:00 — 14:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки — вільні вправи, кінь. Жінки — опорний стрибок, бруси

12:30 — 15:20. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда

13:00. Легка атлетика. Чоловіки — 100 м, висота. Жінки — потрійний стрибок

13:50 — 16:00. Важка атлетика. Жінки — 76 кг

14:30 — 17:00. Бадмінтон. Одиночки, жінки

2 серпня, понеділок (22 комплекти медалей)

2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень. Чоловіки, пістолет, 25 м

3:00. Легка атлетика. Чоловіки — стрибки у довжину. Жінки — 100 метрів з бар'єрами

6:00 — 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er — чоловіки і жінки

7:00 — 9:30. Бадмінтон. Жіночі пари

9:30 — 12:30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт

9:50 — 12:00. Важка атлетика. Жінки — 87 кг

11:00 — 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки — опорний стрибок, кільця. Жінки — вільні вправи

11:30 — 15:40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість

12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 76 кг. Греко-римська боротьба — 60 кг, 130 кг

13:00. Легка атлетика. Чоловіки — 3000 метрів з бар'єрами. Жінки — 5000 м, диск

13:50 — 16:00. Важка атлетика. Жінки — +87 кг

14:00 — 17:00. Бадмінтон. Одиночки, чоловіки

Гімнаст Ілля Ковтун

3 серпня, вівторок (24 комплекти медалей)

3:00. Легка атлетика. Чоловіки — 400 метрів з бар'єрами. Жінки — довжина

3:30 — 7:15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки — К-1 1000 м, С-2 1000 м. Жінки — К-1 200 м, К-2 500 м

7:00 — 8:30. Бокс. Жінки, 57 кг

8:30 — 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn у чоловіків і Nacra 17

9:00 — 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки

9:30 — 12:10. Велоспорт, трек. Чоловік командний спринт, жіноча гонка переслідування

11:00 — 13:40. Бокс. Чоловіки, 69 кг

11:00 — 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки — бруси, перекладина. Жінки — колода

12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 68 кг. Греко-римська боротьба — 77 кг, 97 кг

13:00. Легка атлетика. Чоловіки — шест. Жінки — 200 м, 800 м, молот

13:50 — 16:00. Важка атлетика. Чоловіки — 109 кг

Стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук

4 серпня, середа (17 комплектів медалей)

0:30 — 3:10. Плавання. Жіночий марафон, 10 км

3:00. Легка атлетика. Жінки — 400 метрів з бар'єрами

3:00 — 7:40. Скейтбординг. Жінки, парк

8:00 — 10:00. Бокс. Чоловіки, 81 кг

8:30 — 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470 — чоловіки і жінки

9:30 — 13:00. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування

12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 62 кг. Греко-римська боротьба — 67 кг, 87 кг

12:30. Легка атлетика. Чоловіки — 200 м, 800 м, молот. Жінки — 3000 метрів з бар'єрами

13:00 — 15:40. Кінний спорт. Конкур, особисті змагання

13:30 — 15:00. Артистичне плавання. Дуети

13:50 — 16:00. Важка атлетика. Чоловіки — +109 кг

5 серпня, четвер (27 комплектів медалей)

0:30 — 3:10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км

3:00. Легка атлетика. Чоловіки — 110 метрів з бар'єрами, ходьба 20 км, потрійний стрибок, ядро

3:00 — 7:40. Скейтбординг. Чоловіки, парк

3:30 — 7:15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки — К-1 200 м, К-2 1000 м. Жінки — С-1 200 м, К-1 500 м

8:00 — 10:00. Бокс. Чоловіки, 57 кг

9:00 — 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки

9:30 — 12:50. Велоспорт, трек. Чоловік омніум, жіночий кейринг

11:00 — 15:40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг

11:30 — 16:20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки

12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 57 кг. Вільна боротьба — 57 кг, 86 кг

13:00. Легка атлетика. Чоловіки — 400 м, десятиборство. Жінки — ходьба 20 км, семиборство

13:00 — 15:10. Хокей на траві. Чоловічий фінал

13:30 — 16:40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір

Каратистка Анжеліка Терлюга



6 серпня, п'ятниця (23 комплекти медалей)

3:00. Легка атлетика. Чоловіки — ходьба 50 км

4:00 — 6:50. Пляжний волейбол. Жіночий фінал

5:00 — 7:00. Футбол. Жіночий фінал

8:00 — 9:40. Бокс. Чоловіки, 91 кг

8:30 — 14:15. Сучасне п'ятиборство. Жінки

9:30 — 12:30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон

11:00 — 15:40. Карате. Ката чоловіки. Куміте чоловіки до 75 кг, жінки до 61 кг

11:30 — 16:20. Скелелазіння. Комбайн, жінки

12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 53 кг. Вільна боротьба — 74 кг, 125 кг

13:00. Легка атлетика. Чоловіки — 5000 м, естафета 4×100. Жінки — 400 м, 1500 м, естафета 4×100, спис, шест

13:00 — 15:10. Хокей на траві. Жіночий фінал

13:30 — 16:40. Настільний теніс. Чоловіки, командний турнір

7 серпня, субота (34 комплекти медалей)

1:30 — 10:00. Гольф. Особиста першість, жінки

3:00. Легка атлетика. Марафон, жінки

3:30 — 7:15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки — С-1 1000 м, К-4 500 м. Жінки — С-2 500, К-4 500 м

4:00 — 6:50. Пляжний волейбол. чоловічий фінал

5:30 — 7:30. Баскетбол. чоловічий фінал

8:00 — 10:00. Бокс. Чоловіки — 52 кг, 75 кг. Жінки — 51 кг, 69 кг

8:00 — 14:35. Карате. Куміте чоловіки — +75 кг, жінки — +61 кг

8:30 — 14:15. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки

9:00 — 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки

9:20 — 12:00. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство

9:30 — 12:30. Велоспорт, трек. Чоловічий медісон

10:30 — 12:20. Водне поло. Жіночий фінал

12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 50 кг. Вільна боротьба — 65 кг, 97 кг

12:50. Легка атлетика. Чоловіки — 1500 м, естафета 4×400, спис. Жінки — 10 000 м, естафета 4×400 м, висота

13:00 — 15:20. Кінний спорт. Командний конкур

13:00 — 16:30. Бейсбол

13:30 — 15:00. Артистичне плавання. Команда

14:30 — 16:30. Футбол. Чоловічий фінал

15:00 — 17:30. Гандбол. Чоловічий фінал

15:15 — 17:45. Волейбол. Чоловічий фінал

Боксер Олександр Хижняк

Стрибунка у висоту Ярослава Магучих

8 серпня, неділя (13 комплектів медалей)

3:00. Легка атлетика. Марафон, чоловіки

4:00 — 7:15. Велоспорт, трек. Чоловік кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум

5:00 — 6:55. Художня гімнастика. Групове багатоборство

5:30 — 8:00. Баскетбол. Жіночий фінал

7:30 — 10:00. Волейбол. Жіночий фінал

8:00 — 10:00. Бокс. Чоловіки — 63 кг, +90 кг. Жінки — 60 кг, 75 кг

9:00 — 11:30. Гандбол. Жіночий фінал

10:30 — 12:20. Водне поло. Чоловічий фінал

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Ігор-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не виступить на Олімпіаді в Токіо через позитивну допінг-пробу.

Фото Instagram, Twitter Tokyo 2020

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