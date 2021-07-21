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Спорт

Олімпійська чемпіонка та чемпіон світу: Україна назвала прапороносців на церемонії відкриття Ігор у Токіо

16:22 21 липня 2021
Богдан Нікішин та Олена Костевич

Олімпійські ігри, які пройдуть у столиці Японії Токіо з 23 липня по 8 серпня, уже стартували в окремих видах спорту. А тим часом стало відомо, хто понесе прапор України на церемонії відкриття, яка відбудеться на Національному стадіоні за порожніх трибун через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України, жовто-синій прапор буде довірено олімпійській чемпіонці Афін-2004 з кульової стрільби Олені Костевич та чемпіону світу шпажисту Богдану Нікішину. Таке рішення було прийняте на загальних зборах вітчизняних спортсменів, які вже перебувають у столиці Японії та очікують на старт Ігор.

«Ці Ігри вже п'яті в моїй кар'єрі. Якщо відверто, то я завжди мріяла виконати цю почесну місію. На відкритті Олімпіади в Токіо серед прапороносців інших країн буде багато титулованих та досвідчених представників кульової та стендової стрільби. Мені приємно бути в їхніх рядах», — наводить слова Олени Костевич сайт НОК України.

«Для мене велика честь нести прапор України. Дуже вдячний спортсменам-колегам за довіру та повагу. Позитивно ставлюся до того, що буде два прапороносці. Це прекрасна ініціатива й буде здорово, якщо це стане доброю традицією», — також зазначив Богдан Нікішин.

Додамо, що на Олімпіаді вперше від кожної країни буде по два прапороносці різної статі. Це пов'язано з активною позицією МОК з відстоювання принципів гендерної рівності.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Ріо-2012 гімнаст Олег Верняєв пропустить Олімпіаду в Токіо через рішення арбітражу GEF.

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