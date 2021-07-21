Футболіст збірної України одружився на красуні-телеведучій: фото урочистостей

22-річний футболіст донецького «Шахтаря» та збірної України Валерій Бондар, який пропустив Євро-2020 через важку травму та продовжує відновлення, більше не холостяк.

Захисник пов'язав себе узами шлюбу з 20-річною телеведучою Дар'єю Савіною, яка встигла «прославитися», коли пішла до свого нинішнього чоловіка від його партнера по збірній України U20 Владислава Супряги, а під час нещодавнього Євро-2020 щодня виходила в ефір телеканалу «Футбол 1», що був транслятором чемпіонату в нашій країні.

Кількома фотографіями та відео фінальних приготувань до урочистостей дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що це вже другий шлюб між футболістом збірної України та телеведучою. Раніше себе сімейними узами пов'язали гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко та Влада Седан, які вже чекають на поповнення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дар'ї Савіній пропонували знятися в порно за 350 тисяч доларів.

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