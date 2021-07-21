«Шериф» українця Вернидуба продовжив переможну серію в Лізі чемпіонів: відеоогляди матчів

У вівторок та середу, 20−21 липня, пройшли перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Молдавський «Шериф», який тренує український фахівець Юрій Вернидуб, здобув на виїзді мінімальну перемогу над вірменським «Алашкертом». Враховуючи поєдинки першого кваліфікаційного раунду з албанською «Теута», тираспільці продовжили свою переможну серію в найсильнішому клубному турнірі Європи, при цьому не пропустивши жодного м'яча, до трьох матчів.

«Ференцварош», за який виступають наші співвітчизники Ігор Харатін та Олександр Зубков, упевнено впорався вдома з литовським «Жальгірісом» — 2:0. Обидва українці вийшли на поле у стартовому складі, але якщо Харатін провів увесь матч, то Зубков був замінений на 69-й хвилині. Також успішним можна назвати виїзд болгарського «Лудогорця» з ще одним українцем Ігорем Пластуном у складі в гості до словенської «Мури». Наш співвітчизник посприяв тому, щоб зберегти ворота гостей «сухими», щоправда, при цьому його партнерам не вдалося також відзначитися.

Серед несподіваних результатів варто відзначити домашню нічию шотландського «Селтика» проти данського «Мідт'юлланда» — 1:1, а також домашню перемогу казахстанського «Кайрата» над сербською «Црвеною Звездою» — 2:1.

Найбільш же статусним поєдинком на даній стадії виявилося протистояння голландського ПСВ «Ейндховен» та турецького «Галатасарая». Матч вийшов результативним — на «дубль» форварда ПСВ Захаві гості відповіли голом Емре Кілінча ще до перерви. Після поновлення гри ейндховенці відновили свою перевагу у два м'ячі (дебютним голом у складі команди відзначився чемпіон світу-2014 німець Гетце), а незадовго до завершення поєдинку й узагалі довели рахунок до великого завдяки влучним ударам Захаві, який оформив хет-трик, та того ж Гетце.

Ліга чемпіонів. 2-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі

20 липня (середа)

«Алашкерт» (Вірменія) — «Шериф» (Молдова) — 0:1 (Енріке, 84).

«Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) — «Клуж» (Румунія) — 1:2 (Роза, 45 — Дебелюх, 52, 58).

«Динамо» (Загреб, Хорватія) — «Омонія» (Кіпр) — 2:0 (Майєр, 65, Якіч, 81).

«Ференцварош» (Угорщина) — «Жальгіріс» (Литва) — 2:0 (Узуні, 25, Нгуен, 39). На 90+2-й хвилині Узуні («Ференцварош») не реалізував пенальті.

«Рапід» (Австрія) — «Спарта» (Чехія) — 2:1 (Кнасмюллер, 63, 71 — Крейчі, 3).

«Селтик» (Шотландія) — «Мідт'юлланд» (Данія) — 1:1 (Абада, 39 — Евандер, 66). На 44-й хвилині вилучений Біттон («Селтик»), а на 56-й — Дрейєр («Мідт'юлланд»).

21 липня (середа)

«Кайрат» (Казахстан) — «Црвена Звезда» (Сербія) — 2:1 (Канте, 24, Баньяк, 79 — Міканович, 57, у свої ворота).

«Мальме» (Швеція) — ХІК (Фінляндія) — 2:1 (Чолак, 45+1, Крістіансен, 74 — Ро. Ріскі, 68).

«Мура» (Словенія) — «Лудогорець» (Болгарія) — 0:0.

«Слован» (Словаччина) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 0:0.

«Легія» (Польща) — «Флора» (Естонія) — 2:1 (Капустка, 3, Лопеш, 90+1 — Саппінен, 53).

«Олімпіакос» (Греція) — «Нефтчі» (Азербайджан) — 1:0 (Камара, 29). На 43-й хвилині вилучений Камара («Олімпіакос»), а на 63-й — Челік («Нефтчі»).

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Галатасарай» (Туреччина) — 5:1 (Захаві, 2, 35, 84, Гетце, 52, 89 — Кілінч, 42).

Додамо, що матчі-відповіді другої кваліфікаційної стадії Ліги чемпіонів пройдуть 27−28 липня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» зіграє у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти бельгійського «Генка».

Фото ФК «Ференцварош»

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