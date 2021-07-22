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Спорт

Африканська країна відмовилася від участі в Олімпіаді: названа причина

9:09 22 липня 2021
Олімпійські ігри

Олімпійські ігри в Токіо зазнали перших втрат. Від участі у змаганнях відмовилася збірна Гвінеї, мотивувавши своє рішення побоюванням зараження спортсменів COVID-19.

«У зв'язку з появою нових різновидів COVID-19 уряд, заклопотаний збереженням здоров'я спортсменів, із жалем вирішив скасувати участь Гвінеї в Олімпійських іграх у Токіо», — написав міністр спорту країни Сануссі Бантама Соу в листі, адресованому президенту Олімпійського комітету Гвінеї.

Щоправда, джерело, наближене до уряду країни, назвало зовсім іншу причину відмови. Як пише агентство AFP, міністерство спорту Гвінеї, спортсмени якої не виграли жодної олімпійської медалі в історії, потерпає від фінансових труднощів і банально не може оплатити необхідні витрати з логістики та перебування своїх співвітчизників у Токіо. Сайт Guinéenews повідомляє, що це буде третій випадок, після Мюнхена-1972 та Монреаля-1976, коли Гвінея пропустить Олімпіаду.

Додамо, що у столиці Токіо мали виступити п'ять гвінейських атлетів: борець Фатумата Яріє Камара, дзюдоїст Мамаду Самба Бах, плавці Фатумата Ламарана Туре та Мамаду Тахіру Бах, а також бігун на дистанції 100 метрів Айссаті Дін Конте.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прапороносцями збірної України на церемонії відкриття Ігор-2020 стануть Олена Костевич та Богдан Нікішин.

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