Бразильські футболістки встановили на Олімпіаді неймовірні досягнення за суддівства українки

Матч першого туру олімпійського футбольного турніру між жіночими збірними Бразилії та Китаю (5:0), який судила українка Катерина Монзуль, переписав відразу кілька неймовірних рекордів.

Відеоогляд матчу

Зокрема, 35-річна Марта, яка оформила «дубль» у матчі, стала першою футболісткою, яка забивала на п'яти (!) Олімпіадах поспіль. На її рахунку вже 12 забитих м'ячів на Іграх, а оскільки нинішній турнір лише розпочався, то «Пеле у спідниці», як називають нападаючу, цілком може підняти планку свого досягнення.

А партнерка Марти по збірній, 43-річна Форміга, що вийшла у стартовому складі й відіграла 72 хвилини, стала першою, кому вдалося зіграти на семи олімпійських футбольних турнірах. Примітно, що жіночий футбол було включено до програми олімпійських видів спорту лише в 1996 році — відповідно, спортсменка, яка виступає на позиції півзахисника, не пропустила жодних Ігор, ставши в 2004-му та 2008-му срібним призером!

43-year-old Brazil legend Formigas start against China means she has now appeared in SEVEN Olympics # Tokyo2020 pic.twitter.com/GKXrgH5vdk - B / R Football (@brfootball) July 21, 2021

Додамо, що до абсолютного олімпійського рекорду Формізі все одно поки далеко. Тут пальма першості належить канадцю Іану Міллару, який виступав у змаганнях з кінного спорту і з 1972-го по 2012-й узяв участь у десяти Олімпіадах.

Також читайте: Токіо-2020: розклад змагань Олімпійських ігор у столиці Японії 23 липня — 8 серпня

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Гвінея відмовилася відправляти своїх атлетів на Олімпіаду в Токіо.

311

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter