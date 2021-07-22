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Спорт

Бразильські футболістки встановили на Олімпіаді неймовірні досягнення за суддівства українки

11:12 22 липня 2021
Жіноча збірна Бразилії

Матч першого туру олімпійського футбольного турніру між жіночими збірними Бразилії та Китаю (5:0), який судила українка Катерина Монзуль, переписав відразу кілька неймовірних рекордів.

Відеоогляд матчу

Зокрема, 35-річна Марта, яка оформила «дубль» у матчі, стала першою футболісткою, яка забивала на п'яти (!) Олімпіадах поспіль. На її рахунку вже 12 забитих м'ячів на Іграх, а оскільки нинішній турнір лише розпочався, то «Пеле у спідниці», як називають нападаючу, цілком може підняти планку свого досягнення.

А партнерка Марти по збірній, 43-річна Форміга, що вийшла у стартовому складі й відіграла 72 хвилини, стала першою, кому вдалося зіграти на семи олімпійських футбольних турнірах. Примітно, що жіночий футбол було включено до програми олімпійських видів спорту лише в 1996 році — відповідно, спортсменка, яка виступає на позиції півзахисника, не пропустила жодних Ігор, ставши в 2004-му та 2008-му срібним призером!

Додамо, що до абсолютного олімпійського рекорду Формізі все одно поки далеко. Тут пальма першості належить канадцю Іану Міллару, який виступав у змаганнях з кінного спорту і з 1972-го по 2012-й узяв участь у десяти Олімпіадах.

Також читайте: Токіо-2020: розклад змагань Олімпійських ігор у столиці Японії 23 липня — 8 серпня

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Гвінея відмовилася відправляти своїх атлетів на Олімпіаду в Токіо.

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