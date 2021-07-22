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Спорт

Токіо-2020: де дивитися онлайн змагання Олімпійських ігор 24 липня

14:46 23 липня 2021
Медалі Олімпійських ігор

У суботу, 24 липня, на спортивних аренах столиці Японії будуть розіграні перші 11 комплектів нагород літніх Олімпійських ігор у семи видах спорту.

Зокрема, Україну в стрільбі з пістолета з 10 метрів представлять Павло Коростильов і Олег Омельчук, в дзюдо — Дар'я Білодід і Артем Лесюк, а у фехтуванні — Олена Кривицька.

Зазначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA: Перший» і діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіада-2020. Токіо

24 липня (субота)

Фехтування 3:00 «UA: Перший»

Спортивна гімнастика 4:00 «UA: Перший»

Кульова стрільба 4:35 «UA: Перший»

Академічне веслування 5:20 «UA: Перший»

Дзюдо 6:00 «UA: Перший»

Спортивна гімнастика 8:30 «UA: Перший»

Кульова стрільба 9:30 «UA: Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком і Яною Павловою 10:30 «UA: Перший»

Дзюдо 11:00 «UA: Перший»

Фехтування 13:50 «UA: Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним і олімпійською експерткою Ганною Різатдіновою 16:30 «UA: Перший»

Плавання 18:20 (в запису) «UA: Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 20:00 (в запису) «UA: Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:35 «UA: Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 21:55 — 0:00 (в запису) «UA: Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто представляє Україну на Олімпіаді в Токіо.

Фото Twitter Tokyo 2020

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