Favbet назвав головні медальні шанси України на Олімпіаді

Олімпійські ігри в Токіо — головна спортивна подія другої половини літа. Церемонія відкриття відбудеться у п'ятницю, а наступного дня розіграють перші медалі. Збірну України представлять понад 150 спортсменів, і багато хто здатен поборотися за золото.

5 років тому, на Олімпіаді в Ріо, Україна здобула 11 медалей, з яких дві золоті: Олег Верняєв в гімнастиці та Юрій Чебан у веслуванні. У Токіо вони не виступлять (Чебан завершив кар'єру, а Верняєв дискваліфікований), але в Україні вистачає зірок спорту, та їм цілком під силу завоювати 4−5 золотих медалей.

До такої події FAVBET зобразив українських олімпійців в образі японських мультяшних героїв. І проаналізував шанси на золоті медалі.

Ольга Харлан



Надії на золото пов'язуємо з Ольгою Харлан. На Олімпіаді в Пекіні їй було всього 17 років, але юна Ольга принесла Україні золото в командній шаблі. З того часу Харлан золото не підкорялося, хоча медалі іншого гатунку завойовувала у 2012-му та 2016 роках. Зараз Харлан — фаворит № 1. Очікуємо її протистояння в фіналі проти росіянки Соф`ї Великої.

Олександр Хижняк

Після суперуспішної для України Олімпіади 2012 року і переходу в професіонали покоління Усика-Ломаченка-Берінчика, в Ріо Україна не взяла жодної медалі в боксі. На щастя, у нас з'явився Олександр Хижняк — чемпіон світу, Європи та Європейських ігор. Віримо в золото від нього.

Ярослава Магучіх

За останні роки в України з'явилося сильне покоління в стрибках у висоту. На Олімпіаді у нас максимальне представництво: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Найкращі шанси на золото у 19-річного вундеркінда Магучіх. У 17 років Ярослава взяла срібло дорослого чемпіонату світу. З того часу вона перемагає практично в усіх турнірах. Магучіх — рекордсменка України та лідер сезону.

Жан Беленюк

У 2016 році Жан Беленюк взяв срібло на Олімпіаді в Ріо. З того часу встиг стати народним депутатом, але спорту все одно приділяв достатньо уваги. На чемпіонаті Європи — 2021 Жан став лише 3-м, але FAVBET впевнені, що до Олімпіади він набере найкращі кондиції.

Михайло Романчук

Головна сімейна пара в українському спорті — плавець Михайло Романчук та легкоатлетка Марина Бех. Обидва мають шанси на медалі Олімпіади, але від Михайла очікуємо золото. А може, і не одне. Адже він бере участь в двох дисциплінах: 800 метрів і 1500 метрів. В обох він один з фаворитів.

Відзначимо ще шпажиста Ігоря Рейзліна, каратистку Анжеліку Тергюгу (карате нарешті дебютує на Олімпіаді!), досвідчену Олену Костевич, яка брала золото в стрільбі з пістолета в далекому 2004 році, і, звичайно, дзюдоїстку Дар`ю Білодід. FAVBET вважає, що Дарина принесе Україні першу медаль Олімпіади вже в цю суботу.

Не забуваємо і про зірку тенісу Еліну Світоліну. Зараз її думки пов'язані більше з сімейним життям, ніж з тенісом, але хочеться вірити, що на Олімпіаді Еліна зуміє здивувати.

Підтримати наших спортсменів можна на сайті FAVBET в розділі «Олімпійські ігри».

Нас чекають два тижні свята спорту, віримо, що Україна на ньому точно не буде чужою.

Будь всередині Олімпіади з FAVBET.

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