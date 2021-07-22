Токіо-2020: де і коли дивитися онлайн церемонію відкриття Олімпійських ігор 23 липня

У п'ятницю, 23 липня, в Токіо пройде офіційна церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Читайте також — Токіо-2020: розклад змагань Олімпійських ігор у столиці Японії 23 липня — 8 серпня

Відбудеться урочистий захід в незвичайному форматі. Перш за все, на трибуни Національного стадіону в столиці Японії не пустять глядачів. Утім, зовсім без присутності людей не обійдеться — заборона не стосується представників Міжнародного та національних олімпійських комітетів, а також офіційних осіб.

Першими на церемонії відкриття пройдуть спортсмени Греції, останньою на арені з'явиться збірна Японії. У кожної країни вперше в історії буде по два прапороносці. Український прапор понесуть олімпійська чемпіонка-2004 з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування на шпагах Богдан Нікішин.

Програма церемонії відкриття тримається в секреті, відома лише її назва — United by Emotion («Об'єднані емоцією»).

Щоправда, на відміну від аналогічних вистав на попередніх Олімпіадах, очікувати чогось грандіозного навряд чи варто, оскільки японці вирішили проводити Ігри в режимі тотальної економії в зв'язку з грандіозними збитками, яких зазнає країна. Воно й не дивно, адже, згідно з дослідженням університету Кансай, через заборону на в'їзд туристів та доступ глядачів на трибуни олімпійських арен Японія втратить понад 20 мільярдів доларів.

До слова, підготовка до Ігор не обійшлася без скандалу. Режисер церемонії відкриття Кентаро Кобаясі був звільнений за день до старту Олімпіади. Причиною став жарт, який Кобаясі дозволив собі ще 23 роки тому, виступаючи в якості коміка. Тоді Кентаро та його напарник підготували розважальний скетч для дітей. В один із моментів Кобаясі показав на паперові ляльки та сказав: «Вони у нас залишилися з того разу, коли ти пропонував пограти в Голокост».

Після того, як дане відео «спливло», режисер залишив свою посаду. «Розважальні шоу не мають викликати у людей неприємні почуття. Я розумію, що ці вжиті по дурості слова були помилковими, і я про них шкодую», — наводить слова Кобаясі агентство France Press.

Олімпіада-2020

23 липня (п'ятниця)

Церемонія відкриття 14:00 «UA: Перший», «Євроспорт 1» (Росія)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Гвінея відмовилася від участі в Олімпійських іграх.

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter