У п'ятницю, 23 липня, київське «Динамо», яке підписало форварда московського ЦСКА, проведе перший з двох спарингів, що заплановані на короткостроковому тренувальному зборі в Австрії (26 липня «біло-сині» повернуться до Києва). Суперником підопічних Мірчі Луческу в містечку Кематен стане сьома за підсумками минулого сезону команда німецької бундесліги «Уніон» з Берліна.

Зазначимо, що опонент чемпіона України, який в 1986 році здобув Кубок Інтертото, а в 2001-му грав у фіналі Кубка Німеччини, вже провів в міжсезоння два спаринги, розгромивши «Вікторію» з Берліна (5:2) і дрезденське «Динамо» (3:0). Очолює «Уніон» 55-річний швейцарець Урс Фішер, який вісім років тому на чолі «Туна» двічі програв динамівцям в груповому турнірі Ліги Європи (0:2 та 0:3).

Пряму відеотрансляцію поєдинку «Динамо» — «Уніон» дивіться на сайті «ФАКТІВ» (о 18:00) в цій новині.

Нагадаємо, що «біло-сині» завершать підготовку до сезону 26 липня спарингом у Куфштайні проти іспанського «Вільярреала», який вибив в минулому сезоні киян з Ліги Європи.

Як відомо, «Динамо» стартує в українській прем'єр-лізі 1 серпня домашнім матчем 2-го туру проти «Вереса» (зустріч 1-го туру проти «Миная» перенесена на 11 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на зборі в Швейцарії програло в спарингу іспанському «Атлетику».

Фото ФК «Динамо»

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