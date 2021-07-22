Монатік покарав одеситів: «Чорноморець» не зможе провести матч в УПЛ на своєму полі

Свій перший домашній матч після повернення в УПЛ, з клубом «Дніпро-1» одеський футбольний клуб «Чорноморець» не зможе провести на рідному стадіоні. Причина — незадовільний стан газону центрального одеського стадіону, на якому нещодавно відбувся концерт співака Монатика.

Дану інформацію «ФАКТАМ» підтвердили в одеському футбольному клубі.

Тепер матч вимушено перенесли на поле суперника одеситів і тепер він пройде 31 липня в Дніпрі на «Дніпро Арені». При цьому номінальним господарем поля залишається «Чорноморець», і це означає, що обидва матчі нинішнього чемпіонату з дніпровськими футболістами моряки проведуть на їхньому полі.

Фанати одеського клубу обурені цим і «іншими експериментами, які останнім часом старанно апробуються на «Чорноморці», і погрожують серйозними протестними акціями.

Календар матчів чемпіонату і Кубка України з футболу, єврокубків і поєдинків збірної читайте в «ФАКТАХ» .

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