«Ворскла» на шостій доданій хвилині втратила перемогу у Фінляндії: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 22 липня, полтавська «Ворскла» відкрила новий сезон-2021/2022 — і відразу в єврокубках. Підопічні Юрія Максимова в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій зустрічалися на виїзді з бронзовим призером чемпіонату Фінляндії — КуПСом із міста Куопіо.

Ліга конференцій. 2-й кваліфікаційний раунд. перший матч

КуПС (Фінляндія) — «Ворскла» (Україна) — 2:2 (Удо, 6, Томас, 90+6 — Кане, 29, Тілль, 56, з пенальті).

«Ворскла»: Різник, Чеснаков, Яворський, Бондаренко, Пердута, Пуцлін (Кравчук, 89), Скляр, Тілль, Якубу, Кане (Челядін, 76), Степанюк (Вакула, 82).

Гості вже на перших хвилинах створили забійний момент біля воріт суперника, але Степанюк, перехопивши м'яча біля чужого штрафного майданчика, не влучив у ворота. І буквально в наступній атаці полтавчани пропустили. Прекрасний дальній удар вийшов у Удо — м'яч залетів точно під ліву стійку.

Після цього господарі відійшли на свою половину поля, сподіваючись втримати мінімальну перевагу, а підопічні Юрія Максимова, навпаки, почали «намацувати» шляхи до чужих володінь. І на 29-й хвилині були винагороджені за свої зусилля, коли Кане завдяки індивідуальній майстерності зміг увірватися до штрафного майданчика з лівого флангу атаки та проштовхнути м'яча в дальній кут.

Зміна рахунку змусила господарів активніше ходити вперед. І футболісти фінського клубу цілком могли розраховувати на успіх в атаці, але надійно діяв у рамці Різник, а коли й воротар був безсилий, наприклад, необдумано вибігши на перехоплення, його страхували захисники.

Полтавчани же чекали свого шансу, який підвернувся їм на початку другого тайму. Степанюк намагався вийти на ударну позицію в штрафному майданчику суперника, і м'яч влучив у руку Томасу. Суддя призначив пенальті, який упевнено реалізував Тілль, на силу пробивши в кут воріт.

Надалі підопічні Юрія Максимова успішно «сушили» гру, фактично нічого не дозволяючи створити біля своїх воріт. Але вже в компенсований час навала господарів принесла свої плоди, й Томас таки проштовхнув м'яча у ворота з близької відстані.

Таким чином, 2:2 — виїзна нічия, яка принесла перші очки Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА, а саму полтавську команду наблизила до виходу до наступного раунду єврокубка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» та «Колос» дізналися потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Фото ФК «Ворскла»

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