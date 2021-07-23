Український тренер Григорчук з унікальним досягненням розлучився з чемпіоном Білорусі

Чинний чемпіон Білорусі з футболу «Шахтар» із Солігорська оголосив про відставку головного тренера — українського фахівця Романа Григорчука. Приводом для розлучення з 56-річним наставником стала сенсаційна поразка команди в першому матчі другого відбірного раунду Ліги конференцій від «Фоли» з Люксембургу — 1:2 (формально домашній поєдинок солігорці через заборону УЄФА проводили не в Білорусі, а в угорському Мішкольці) .

Відеоогляд матчу «Шахтар» — «Фола» — 1:2

«Після матчу з „Фолою“ відбулася зустріч головного тренера з керівництвом клубу. На ній сторони прийшли до спільного рішення про припинення співпраці. Разом з Романом Григорчуком клуб покидають і його помічники. Футбольний клуб „Шахтар“ дякує Роману Йосиповичу і його асистентам за роботу і бажає успіхів у подальшій кар'єрі. Ім'я нового наставника буде оголошено найближчим часом», — йдеться в повідомленні офіційного сайту «Шахтаря».

Нагадаємо, що екс-наставник одеського «Чорноморця» працював з «Шахтарем» з 5 вересня минулого року (тоді він змінив іншого українського тренера Юрія Вернидуба) і за цей час встиг виграти з командою чемпіонат і Суперкубок Білорусі.

До речі, Роману Григорчуку належить унікальне досягнення. До успіху з «Шахтарем» він тричі поспіль перемагав з «Вентспілсом» у чемпіонаті Латвії (в 2006, 2007 і 2008 роках) і вигравав чемпіонат Казахстану з «Астаною» (в 2019-му). Ніхто раніше з українських фахівців не був чемпіоном трьох країн. Григорчук — перший!

В нинішньому сезоні «Шахтар» лідирує в чемпіонаті Білорусі, набравши 40 очок після 14 матчів (13 перемог, 1 нічия, жодної поразки).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Ребров став головним тренером 13-разового чемпіона ОАЕ «Аль-Айна».

Фото ФК «Шахтар» (Солігорськ)

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