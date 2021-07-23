Пройшла через пекло: українська чемпіонка Європи Валерія Юзьвяк перемогла страшну недугу

Дворазова чемпіонка Європи і володар «бронзи» світової першості з художньої гімнастики Валерія Юзьвяк, яка в лютому оголосила про свій страшний діагноз, перемогла рак.

Нагадаємо, що на початку року у 21-річної української спортсменки діагностували рабдоміосаркому (агресивну злоякісну пухлину). Після п'ятимісячного курсу лікування в одній з кращих клінік Німеччини лікарі підтвердили, що дівчина здорова.

«На даний момент, мій організм чистий, — написала в Instagram Валерія Юзьвяк. — Сказати, що я була дуже рада, це нічого не сказати! В той момент, незважаючи на свій стан, я відчула справжнє щастя. Пройшовши через все це ПЕКЛО (адже по іншому це не назвеш), я зрозуміла і переосмислила дуже багато. Я хочу попросити вас — живіть і цінуйте кожен прожитий день. Насолоджуйтесь своїм життям ЗАРАЗ, адже ми ніколи не знаємо, що буде завтра!

Я хочу подякувати кожному, хто підтримував мене! Неважливо чим! Фінансами, репостами або словами! Не знаю, як би я без вас справлялася з цим… Повірте, я читаю кожне смс і коментар! Для мене це дуже важливо! Я вдячна Богу, що дав мені шанс ЖИТИ! Тепер мене чекає лише відновлення і щасливе життя. Будьте здорові".

Нагадаємо, що Валерія почала займатися гімнастикою з п'яти років, а в 15 вже потрапила до збірної України, в складі якої їздила запасною на Олімпійські ігри-2016 до Ріо-де-Жанейро. У 2018-му Юзьвяк здобула командну «бронзу» чемпіонату світу, а в 2019-му — командне «срібло» Європейських ігор. У минулому році на домашньому чемпіонаті Європи в Києві збірна разом з Юзьвяк здобула дві золоті медалі, а також «срібло» і «бронзу».

Валерія Юзьвяк (у центрі) з медаллю чемпіонату Європи-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-біатлоністка збірної України Мар'яна Брикайло перемогла рак і чекає на народження дитини.

Фото РБК Україна, instagram.com/valeriia_yuzviak

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