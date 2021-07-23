«Ти навряд чи пару днів взагалі щось будеш бачити», — Берінчик зачепив Російського Молота перед боєм на кулаках

У суботу, 24 липня, в Палаці спорту в Києві відбудеться поєдинок за правилами боїв на голих кулаках між українським боксером, віце-чемпіоном Олімпійських ігор, володарем пояса WBO International в легкій вазі Денисом Берінчиком (15 перемог, 9 з них — нокаутом) і уродженцем Росії, екс-бійцем UFC з Ірландії Артемом Лобовим на прізвисько Російський Молот.

Напередодні бою українець, який дебютує в кулачних боях, звернувся до суперника, який раніше провів три таких поєдинки (дві перемоги і одна поразка).

«Артем, спеціально для тебе заглянули сьогодні в завтрашній день і записали наш майбутній поєдинок від першої особи, щоб запам'ятав хоч щось. У суботу тобі буде явно не до цього, а після бою ти навряд чи пару днів взагалі щось будеш бачити. Насолоджуйся», — написав Денис Беринчик в Instagram.

До речі, існує невелика ймовірність, що поєдинок в столиці України відвідає друг і спаринг-партнер Лобова, екс-чемпіон UFC Конор Макгрегор, який зламав в своєму останньому поєдинку проти Дастіна Порʼє ногу.

«Насправді, це обговорювалося. Він міг приїхати глядачем, якби в своєму поєдинку здобув перемогу. Зараз є якась вірогідність, що він приїде, але впевненості немає. Тут психологічний момент же. У спорті таке трапляється. Наприклад, людина програла і закрилася в собі: „Нікуди не хочу, нікуди не поїду“. І пропадає з радарів на якийсь час», — цитує sport24 главу промоушену «Махач» Андрія Лімонтова.

Нагадаємо, що вечір боксу в Києві почнеться о 20:00 і буде показаний в прямому ефірі медіасервісом MEGOGO (в трансляції покажуть чотири бої андеркарду і головний поєдинок).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Денис Беринчик розповів про смерть новонародженого сина Тимура.

303

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter