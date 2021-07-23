Вогонь на Фудзіямі та демарш росТБ: яскраві моменти церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо

У п'ятницю, 23 липня, на новому Національному стадіоні у столиці Японії Токіо відбулася майже чотиригодинна церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор, які триватимуть до 8 серпня. У Країні сонця, що сходить, близько 11 тисяч атлетів з 206 країн світу в 33 видах спорту розіграють 339 комплектів медалей (до речі, Гвінея анулювала своє рішення про відмову від участі в Іграх).

На жаль, через суворі коронавірусні обмеження (напередодні в столиці Японії було зафіксовано 1979 нових випадків ковіду — це найвищий показник з середини січня) урочистість вперше в історії пройшла без уболівальників. Втім, зовсім порожньо на арені в Токіо не було: церемонію відвідали представники Міжнародного та національних олімпійських комітетів, 3500 журналістів, а також офіційні особи, серед яких компанію очільнику МОК Томасу Баху та Імператору Японії Нарухіто склав лише один глава держави — президент Франції Еммануель Макрон. Нагадаємо, що на церемонію відкриття Ігор у Лондоні в 2012 році приїжджали лідери 80 країн, на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро — близько 40.

Першими на церемонії відкриття під музику з відеоігор пройшли спортсмени Греції (відразу за ними — команда біженців), останньою на арені з'явилася збірна Японії. Вистачало і екзотики…

Як відомо, прапор України, честь якої на змаганнях відстоюватимуть 157 спортсменів, на церемонії відкриття Ігор довірили нести олімпійській чемпіонці зі стрільби з пістолета Олені Костевич та чемпіону світу з фехтування Богдану Нікішину. Всього перед трибунами пройшли близько 6 000 спортсменів (ті, кому завтра виступати, залишилися в олімпійському селищі). До речі, російський Перший канал не став показувати вихід української команди в чашу стадіону, перервавши трансляцію рекламою. Дно…

Як відомо, російські спортсмени через махінації з допінгом виступлять без національного прапора і державного гімну. У Токіо представники країни-агресора приїхали в статусі команди Олімпійського комітету Росії (ROC — Russian Olympic Committee). У разі здобуття ними золотої медалі буде звучати фрагмент з Першого концерту для фортепіано з оркестром Петра Чайковського.

До речі, головною чашею для олімпійського вогню, який запалила в Токіо знаменита тенисистка Наомі Осака, стала мініатюрна гора Фудзіяма.

Зазначимо, що під час проведення церемонії поруч зі стадіоном пройшли протести. «Віддайте гроші на боротьбу з коронавірусом, а не на Олімпіаду!», «Нам не потрібна Олімпіада!», «Ні Олімпіаді!», «Скасувати Ігри!», «МОК — забирайся геть!» — скандували демонстранти. Але хто ж їх послухає…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто представить Україну на Олімпійських іграх у столиці Японії.

Фото Getty Images, ОКР, Twitter Tokyo 2020

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