Команда Маркевича не втримала перемогу на «Арені Львів»: стартував новий сезон в УПЛ

У п'ятницю, 23 липня, поєдинком на «Арені Львів» стартував черговий чемпіонат України з футболу, який в минулому сезоні виграло «Динамо».

Чемпіонат України. 1-й тур

«Львів» — «Маріуполь» — 1:1 (Ременяк, 32 — Кулаков, 9).

У минулі роки львівʼяни сім разів приймали «Маріуполь» на своєму полі в рамках УПЛ і… жодного разу не виграли (три нічиї і чотири поразки). Ось і цього разу подопічні Маркевича-молодшого (з трибун за грою спостерігав батько наставника маріупольців Мирон Маркевич) повели в рахунку вже в дебюті, коли точним ударом відзначився Кулаков — 0:1.

Але господарі поля, мабуть, пам'ятаючи, що при Анатолії Безсмертному вони в рідних стінах ще не програвали (чотири перемоги і дві нічиї), почали створювати у володіннях гостей момент за моментом, і на 32-й хвилині Ременяк точним ударом головою засмутив голкіпера Кудрика, забивши свій дебютний м'яч в УПЛ, — 1:1.

Після перерви шанси відзначитися не використали обидві команди (гострішими були гості), і в підсумку «Львів» та «Маріуполь» вперше з грудня 2019 року завершили очний поєдинок унічию.

В рамках стартового туру УПЛ також зіграють: «Верес» — «Колос», «Шахтар» — «Інгулець» (24 липня), «Металіст-1925» — «Рух», «Зоря» — «Олександрія», «Десна» — «Чорноморець» (25 липня), «Ворскла» — «Дніпро-1» (26 липня). Матч «Динамо», який зіграв внічию в спарингу з німецьким «Уніоном», проти «Миная» перенесений на 11 серпня.

Раніше «ФАКТИ» опублікували календар матчів чемпіонату і Кубка України з футболу, єврокубків і поєдинків збірної.

Фото ФК «Львів»

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