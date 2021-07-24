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Спорт

Зірваний постріл залишив українця Коростильова без медалі Олімпійських ігор

10:12 24 липня 2021
Павло Коростильов

У суботу, 24 липня, на Олімпійських іграх в Токіо відбувся фінал у стрільбі з пневматичного пістолета (10 м), в який пробився українець Павло Коростильов.

За підсумками кваліфікації 23-львів'янин з 581 очком посів четверту позицію і оскаржував медаль Ігор у протистоянні з сімома конкурентами.

Більшу частину фіналу Коростильов перебував серед лідерів, посідаючи 2−3-є місця, але зірваний вирішальний постріл (лише 8,4) не дозволив українцю піднятися на п'єдестал пошани — четверте місце. Як же прикро…

Втім, якщо врахувати, що на Іграх в Ріо в 2016-му році Павло Коростильов посів у цій дисципліні лише 35-е місце, то прогрес львів'янина більш ніж очевидний.

Зазначимо, що «золото» Ігор сенсаційно здобув 41-річний іранець Джавад Форугі (244,8 бала), «срібло» — серб Дамір Мікец (237,9), «бронзу» — китаєць Пан Вей (217,6).

Нагадаємо, що ще один наш співвітчизник Олег Омельчук посів у кваліфікації 18-е місце (575 очок) і не зміг пробитися до фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто представляє команду України на Іграх в Токіо .

Фото НОК України

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