Дарʼя Білодід принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо

Наймолодша в історії дворазова чемпіонка світу з дзюдо 20-річна Дарʼя Білодід, котра отримала диплом журналіста, принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор в Токіо — бронзову.

У першій сутичці змагань у ваговій категорії до 48 кг проти бронзового призера ЧЄ-2018 Міліци Ніколіч з Сербії українська красуня після двох попереджень за технічні огріхи була на межі поразки, але все ж на останній секунді провела підсічку і перемогла. У чвертьфіналі Дарина в додатковий час здолала Катарину Кошту з Португалії.

На жаль, у півфіналі з сильною японкою, чемпіонкою світу-2017 Фуною Тонакі, яку Дарʼя раніше перемагала у вирішальному поєдинку ЧС-2019, Білодід дозволила суперниці в додатковий час провести утримання і втратила шанси на «золото».

Втім, у поєдинку за «бронзу» киянка на останній секунді провела прийом і перемогла Ширу Рішоні з Ізраїлю, здобувши для Україні першу медаль Ігор у Токіо. На емоціях українка розплакалася. Наша перша нагорода у дзюдо на Олімпійських іграх з часів Пекіна-2008.

Ставши призером Олімпіади-2020, Дарʼя зробила гарний подарунок до дня народження свого батька — Геннадія Білодіда, якому 22 липня виповнилося 44 роки.

До речі, японка Тонакі, котра перемогла Білодід, програла у фіналі Дістрії Красничі, яка принесла Косово першу в історії золоту медаль Олімпійських ігор.

Додамо, що в чоловічому турнірі дзюдоїстів гідно виступив українець Артем Лесюк. В 1/16 фіналу наш спортсмен досить впевнено переміг Хосе Рамоса з Гватемали, а в 1/8 фіналу в додатковий час виграв у віце-чемпіона світу з Узбекистану Шарафуддіна Лутфіллаєва. На жаль, у чвертьфіналі Лесюк поступився віце-чемпіону Європи з Франції Луці Мхеідзе, а у втішній сутичці — представнику Нідерландів Торніке Чакадуа і втратив шанси на «бронзу».

Артем Лесюк

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто представляє Україну на Олімпіаді в Токіо.

Фото ijf.org

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