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Спорт

Скандальний український боксер Іван Редкач одружився в США

14:10 24 липня 2021
Іван Редкач з дружиною Анною

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23 перемоги, 18 з них — нокаутом, 6 поразок, 1 нічия), який у квітні програв бій екс-чемпіону світу американцю Реджісу Прогрейсу, зіграв весілля в США.

Обраницею 35-річного скандального бійця на прізвисько Кіллер, який не раз ображав Василя Ломаченка, стала його давня подруга Анна Андрєєва.

«Моє найвидатніше досягнення, що я зміг переконати її вийти за мене заміж», — написав Іван Редкач в Instagram, опублікувавши спільний знімок з дружиною біля стін окружного суду міста Санта-Ана.

«Мій чоловік вміє розсмішити мене. Витерти сльози. Обійняти мене міцно. Радіти, коли у мене виходить. Бути поруч, коли терплю невдачу. Допомагає бути сильною. Мій чоловік — гарантія того, що у мене завжди буде друг», — написала в соцмережах дружина боксера.

Додамо, що пропозицію руки і серця Іван зробив коханій в минулому році на Багамах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іван Редкач отримав тривалу дискваліфікацію за укус суперника.

Фото Instagram

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