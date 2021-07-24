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Спорт

Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо за підсумками 24 липня

16:42 24 липня 2021
Медалі Олімпійських ігор у Токіо

У суботу, 24 липня, на Олімпійських іграх в Токіо відбулися перші фінали і були розіграні 11 комплектів медалей.

На п'єдестал пошани піднімалися представники 28 країн, зокрема Україна, «бронзу» якій принесла дзюдоїстка Дарʼя Білодід. До речі, вперше з Ігор-1972 у Мюнхені в перший день літньої Олімпіади залишилася без нагород збірна США.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю нагород) захопили Китай — чотири медалі, Південна Корея — три, а також Японія, Сербія, Італія та ОКР (Олімпійська команда Росії) — по дві.

Олімпійські ігри. Медальний залік

Нагадаємо, що в неділю, 25 липня, на Іграх в Токіо розіграють 18 комплектів нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український стрілець Павло Коростильов зупинився за крок від п'єдесталу пошани.

Фото Twitter Tokyo 2020

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