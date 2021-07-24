Токіо-2020: де і коли дивитися онлайн змагання Олімпійських ігор 25 липня

У неділю, 25 липня, на спортивних аренах столиці Японії в 10 видах спорту будуть розіграні 18 комплектів нагород літніх Олімпійських ігор, де наша збірна завоювала першу медаль.

Україну в кульовій стрільбі представлять Сергій Куліш, Олег Царьков і Олена Костевич, в стрільбі з лука — жіноча команда, в дзюдо — Георгій Зантарая, а у фехтуванні — Богдан Нікішин, Роман Свічкар та Ігор Рейзлін.

Зазначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» і діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіади-2020. Токіо

25 липня (неділя)

Академічне веслування 3:00 «UA:Перший»

Плавання, кульова стрільба 4:00 «UA:Перший»

Плавання, кульова стрільба 6:30 «UA:Перший»

Дзюдо 6:20 «UA:Перший»

Стрільба з лука, стрибки у воду 7:40 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком і Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Дзюдо, фехтування 11:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним і олімпійською експерткою Анною Різатдіновою 16:30 «UA: Перший»

Важка атлетика (в запису) 18:25 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 20:00 (в запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:35 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 21:55 — 0:00 (в запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто представляє Україну на Олімпіаді в Токіо.

Фото Twitter Tokyo 2020

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