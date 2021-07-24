Радість чи смуток: Білодід зізналася, чому розридалася після здобуття «бронзи» Олімпіади

20-річна дзюдоїстка Дарʼя Білодід, яка принесла Україні першу медаль літніх Олімпійських ігор у Токіо, розповіла, чому розплакалася після завоювання бронзової нагороди.

«Бронза» для мене не є нагородою на вагу золота, — цитує Дарʼю Білодід «Суспільне Спорт». — Мої сльози означають, що я все своє дитинство і життя мріяла про «золото». Хоча краще бути з «бронзою», ніж без медалі.

Не знаю, чому так сталося. Я була добре готова — як фізично, так і морально. Вважаю, вся півфінальна сутичка з Тонакі йшла добре, я домінувала, але в якийсь момент… Я ще не переглядала виступ, ми з батьками переглянемо і зрозуміємо, що трапилося.

Після Олімпіади хочу відпочити, зроблю невелику паузу, місяць або більше без тренувань. Хочу, щоб моя голова відпочила. Потім вже буде видно. Звичайно, хочу продовжувати тренуватися.

До Парижа-2024 — ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія — «золото» Олімпійських ігор. Буду намагатися, щоб ця мрія здійснилася".

Нагадаємо, що наймолодша в історії дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарʼя Білодід збільшила в Токіо свою серію без перемог до п'яти турнірів (востаннє вона здобувала «золото» ще в лютому 2020-го на гран-прі в Парижі). При цьому киянка, яка отримала нещодавно диплом журналіста, принесла Україні першу в історії нашого жіночого дзюдо медаль Олімпійських ігор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український стрілець Павло Коростильов зупинився за крок від завоювання медалі Олімпіади в Токіо.

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