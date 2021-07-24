«Шахтар» відзначив дебют де Дзербі нервовою перемогою над «Інгульцем»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 24 липня, поєдинками в Луцьку та Києві продовжилися баталії чемпіонату України з футболу, який в минулому сезоні виграло «Динамо».

Чемпіонат України. 1-й тур

24 липня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Інгулець» (Петрове) — 2:1 (Траоре, 12, Патрик, 34 — Гопей, 81).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Вітао, 83), Степаненко, Майкон, Соломон (Маркос Антоніо, 88), Патрик (Судаков, 70), Педріньо (Тете, 70), Траоре.

Віце-чемпіон України вийшов на стартову гру сезону на «Олімпійському» не лише з новим наставником Роберто де Дзербі (третій італійський головний тренер в чемпіонаті України після Невіо Скали і Фабріціо Раванеллі), але й з тріо зіркових новачків — бразильцями Марлоном, Педріньо і Траоре з Буркіна-Фасо.

І вже на 12-й хвилині африканський екс-форвард «Аякса» після прострілу іменинника Соломона (з Ізраїлю якраз прилетіли батьки Манора) відкрив рахунок своїм голам за «Шахтар».

Другий м'яч влетів у сітку воріт екс-голкіпера «Маріуполя» Гальчука на 34-й хвилині. Степаненко майстерно виконав «черпачок» в штрафний, а Патрик в дотик переправив м'яч у сітку.

Після повернення команд з роздягалень гірники кілька скинули оберти, але все одно безроздільно панували на полі. Били, але не забивали. І на 81-й хвилині поплатилися за марнотратство, коли класну комбінацію гостей з Петрового завершив темношкірий новачок команди Гопей. «Шахтар» переміг, але похвилюватися своїх уболівальників змусив.

«Верес» (Рівне) — «Колос» (Ковалівка) — 0:0.

Команда Юрія Вірта, яка повернулася в елітний дивізіон, проводила проти учасника єврокубків «Колоса» свій 50-й домашній матч в УПЛ.

До перерви на полі було багато боротьби, але мало моментів. Не особливо змінилася ситуація і в другому таймі, хоча якби не блискуча реакція голкіпера «Колоса» Волинця на небезпечні удари Геннадія Пасіча (на протилежному фланзі господарів грав його брат-близнюк Євген) і Сергійчука, команда Руслана Костишина взагалі могла виїхати ні з чим.

23 липня (п'ятниця)

«Львів» — «Маріуполь» — 1:1 (Ременяк, 32 — Кулаков, 9).

В рамках стартового туру УПЛ також зіграють: «Металіст-1925» — «Рух», «Зоря» — «Олександрія», «Десна» — «Чорноморець» (25 липня), «Ворскла» — «Дніпро-1» (26 липня). Матч «Динамо», яке підписало контракт з венесуельським форвардом Еріком Раміресом, проти «Миная» перенесений на 11 серпня.

Раніше «ФАКТИ» опублікували календар матчів чемпіонату і Кубка України з футболу, єврокубків і поєдинків збірної.

Фото ФК «Шахтар»

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